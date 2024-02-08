۲ واحد تولیدی و صنعتی در دهلران گازدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کشاورز عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری گاز ناحیه شهرستان دهلران افزود: این صنایع شامل ذرت خشک کنی همت آفرینان فردا دهلران و شرکت آسفالت راه و باند ماندگار غرب دهلران است که برای گازرسانی به آنها ۴ هزارو ۳۰۰ متر شبکه توزیع اجرا و ۲ عدد ایستگاه نصب و راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه تمامی مناطق شهری و روستایی دهلران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و این شهرستان جزو مناطق سبز استان است، اظهار داشت: شهرستان دارای ۵ منطقه شهری و ۷۲ روستا می‌باشد که همه آنها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام به افتتاح ساختمان اداری گاز ناحیه دهلران اشاره و تصریح کرد: این پروژه با حجم عملیات ۳۴۰ مترمربع بنا و یکهزارو و ۵۰۰ متر محوطه سازی و با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

همچنین حجت الاسلام سید محسن موسوی امام جمعه دهلران در این مراسم از گازرسانی به مناطق مختلف این شهرستان قدردانی کرد و گفت: به برکت نظام و تلاش دولت خوشبختانه تمامی مناطق شهری و روستایی این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.

همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام در این مراسم با اشاره به اینکه اتصال دورترین و محروم‌ترین روستاها به شبکه سراسری گاز از اولویت‌های دولت سیزدهم است، گفت: امروز به همت دولت سیزدهم گازرسانی به روستاها و شهرها انجام و در دست اقدام است.

محمدسبحان حسنی از تلاش‌های شرکت گاز استان به مناطق مختلف استان بخصوص مناطق کمتر توسعه یافته و محروم قدردانی کرد و افزود: در دولت سیزدهم شاهدیم حتی دورترین و محروم‌ترین روستاها هم از نعمت گاز برخوردار هستند و این یعنی توجه به قشر محروم که از شعارهای دولت کار و کرامت است.

گفتنی است که در هشتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام، امام جمعه و فرماندار دهلران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان، ساختمان اداره گاز ناحیه دهلران افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

همچنین در راستای برنامه‌های شهرستانی دیدار با خانواده معظم شهدا و به رسم پاسداشت فرهنگ شهید و شهادت، مدیرعامل گاز استان و هیأت همراه به دیدار خانواده شهید والا مقام علی حیاتی رفتند.