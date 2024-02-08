به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۲۲ بهمن جزیره خارگ اظهار داشت: امام (ره) با اندیشه‌های بلند، تلاش‌های خستگی ناپذیر و صادقانه و مدیریت برخاسته از جان الهی، تاریخ معاصر را عوض کرد و با انقلاب شکوهمند اسلامی به سرچشمه تغییرات ایران و جهان مبدل شد.

وی افزود: مردم در دوران مختلف انقلاب حضوری پررنگ و تأثیرگذار داشته‌اند و اقشار مختلف مردم انقلابی و همیشه در صحنه جزیره مقاوم خارگ آماده حماسه آفرینی مجدد در یوم الله ۲۲ بهمن هستند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: این جلسه با هدف برنامه ریزی، انسجام و ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌های متولی به منظور تمهید لازم جهت برپایی راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن تشکیل شده همچنین تمهیدات لازم جهت حضور مردم و برگزاری باشکوه راهپیمایی در این جزیره راهبردی فراهم شده و برنامه‌های مختلفی برای روز راهپیمایی تدارک دیده شده است.

دشتی زاده گفت: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خارگ ساعت ۸:۳۰ صبح روز یک شنبه از محل شهدای گمنام آغاز خواهد شد.