حضور مردم در انتخابات خنثی کننده نیرنگ دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی پنجشنبه شب با حضور در مسجد جامع اهل سنت بوشهر دیدار و گفت و گو چهره به چهره با مردم و امام جمعه اهل سنت اظهار داشت: بوشهر نماد وحدت ملی محسوب می‌شود و جز شهرستان‌های بی نظیر در بحث همدلی، وحدت و اتحاد است که برادران اهل سنت و تشیع به صورت خویشاوندی در کنار هم زندگی می‌کنند و این بزرگترین سرمایه کشور است.

فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه مدیران شهرستانی در راستای پیگیری مشکلات مردمی وسط میدان هستند، افزود: هر گونه خدماتی را که دولت مردمی در زمینه خدمتگزاری به مردمان دارد ما یک لحظه هم دریغ نمی‌کنیم.

وی مشارکت مردم را مهم‌ترین اصل در انتخابات اسفندماه برشمرد و ادامه داد: حضور همه اقشار مردم و گروه‌ها و به ویژه مردم همیشه در صحنه شهرستان بوشهر در انتخابات نماد اقتدار ملی و خنثی کننده خدعه و نیرنگ شوم دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی است.