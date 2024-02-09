پروژه روکش آسفالت راه ۲ روستا در ملکشاهی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه در آیینی و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی کلکین و سیاب درویش در شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسید.

سیدزاهدین چشمه خاور مدیرکل راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: در نهمین روز از دهه مبارک فجر، پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور راه روستایی کلکین و سیاب درویش شهرستان ملکشاهی به طول ۱۲/۵ کیلومتر به بهره برداری رسید.

وی اظهار کرد: برای اجرای این پروژه اعتباری افزون بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و منابع استانی هزینه شده است.

چشمه خاور با اشاره به ادامه جهاد آسفالت در محورهای استان ایلام، عنوان کرد: مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در تلاش است تا با افزایش خدمات رسانی در محورهای روستایی دسترسی کاربران جاده‌ای روستاها به نعمت آسفالت را بالا ببرد.