۱۹۵ پروژه ویژه دهه فجر در بیجار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا صبح جمعه در آئین افتتاح پروژه‌های شهرستان بیجار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق حضور خدمت بین مردم بیجار را داریم که شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردند.

وی افزود: با توجه به سفر ریاست جمهوری به استان کردستان طرح‌های بسیاری به بهره‌برداری رسید اما با این وجود تعداد ۱۹۵ پروژه با رقم ۲۷۰ میلیارد تومان در بیجار در دهه فجر به بهره برداری رسید.

استاندار کردستان با اشاره به بهره‌برداری از طرح تعریض محور بیجار- همدان به عنوان یکی از طرح‌های قابل افتتاح بیجار در دهه فجر ادامه داد: تعدادی از پروژه‌ها در حضور مسؤولان بیجار افتتاح شد و برخورداری شهرستان بیجار از حیث بزرگ راهی نسبت به جمعیت از سرانه بیشتری در کشور برخوردار است و انتظار داریم این اقدام در سایر محورهای بیجار انجام شود.

زارعی کوشا یادآور شد: بیشترین میزان راه سازی و بزرگ راه در بیجار و در همین دو سال انجام شده است.

وی گفت: در کمتر از سه ماه از به بهره‌برداری رسیدن خط ریلی در استان کردستان، امکان حمل و نقل باری در استان کردستان و این خط فراهم شد و از این حیث فاصله کوتاه از بهره‌برداری از خط و راه‌اندازی حمل کالا رکورد دار خطوط کشور شدیم.

استاندار کردستان اعلام کرد: ایستگاه باری دو سر از حد فاصل سمت قروه همدان افتتاح شد و ۵۰۰ هزار تن کلینکر کارخانه سیمان کردستان از این طریق به ایستگاه دوسر و سپس به شلمچه و برای صادرات به کشور عراق می‌رود.

استاندار کردستان اضافه کرد: ما وعده یک میلیون تن را در ابتدای کار داده بودیم و خوشبختانه در ابتدای این کار ۵۰۰ هزار تن تأمین شده و امیدواریم سایر معادن از ظرفیت حمل و نقل ریلی استفاده کنند.