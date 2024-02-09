۷ کانال تلویزیونی تبلیغات نامزدهای مجلس در لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه هفت کانال تلویزیونی تبلیغاتی برای رقابت نامزدها در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان، با دستور رئیسجمهور افتتاح شد.
فرهاد زیویار استاندار لرستان در حاشیه برگزاری این مراسم که در صداوسیمای لرستان انجام شد، اظهار داشت: در راستای هدف «عدالتگستری و هویت محوری» برای نخستینبار با دستور رئیسجمهور ۲۰۰ کانال تلویزیونی ۲۴ ساعته مختص حوزههای انتخابیه در سراسر کشور راهاندازی شد که ۷ کانال مربوط به استان لرستان است.
وی با اشاره به اینکه طی یک ماه گذشته بهصورت آزمایشی در تکتک حوزههای انتخابیه لرستان این کانالها راهاندازی و بارگذاری شد و زیر بار رفت، افزود: امروز بهصورت رسمی با حضور رئیسجمهوری اسلامی ایران جناب دکتر رئیسی این کانالها در سراسر کشور راهاندازی شد.
استاندار لرستان بهرهگیری نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تجلی اصلی جمهوریت نظام دانست و افزود: انتخابات تجلی اراده ملی است و یکی از وجوه اصلی نظام، جمهوریت است که مردم میتوانند در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند.
زیویار، عدالت در انتخابات را یکی دیگر از وجوه جمهوریت نظام عنوان کرد و تأکید کرد: نامزدهای انتخابات با رعایت اخلاق و آداب مناظره در این برنامههای تلویزیونی و ارائه برنامههای خود میتوانند مردم را با دیدگاههای خود آشنا کنند که بتوانند انتخاب اصلحی داشته باشند.
بنابراین گزارش، مناظرات انتخاباتی نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بهصورت ضبط شده است و از بین نامزدهایی که در هر حوزه انتخابیه ثبتنام کردهاند، انجام خواهد شد.
مناظرهها شامل برخی سوالات عمومی و عمدتاً مربوط به همان حوزه انتخابیه خواهد بود و نامزدها میتوانند راهکارهای موردنظر برای حل مسائل حوزه انتخابیه خود و همچنین حل مسائل کلانی که به عهده نماینده مجلس است را مطرح کنند.
بیش از ۹۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش کانالها و شبکههای تلویزیونی حوزههای انتخابیه شهرستانهای دوازدهگانه قرار دارند و امروز نخستین مناظره بین نامزدهای حوزههای انتخاباتی لرستان برگزار شد.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفندماه برگزار میشود.
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