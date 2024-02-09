به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی در پیش خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج در جمع مردم متدین این شهر اظهار کرد: امروز چهل و پنج سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد و دشمنان از زمان شکل‌گیری این انقلاب تاکنون در هراسند و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای توسط اتاق فکر و سرویس‌های جاسوسی ایجاد کردند تا این انقلاب را زمین‌گیر کنند.

وی با بیان اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن تصور می‌کرد این انقلاب بیش از چند ماه نمی‌تواند پابرجا بماند، افزود: امروز ۴۵ سال از عمر این انقلاب می‌گذرد و انقلاب اسلامی همچنان پرقوت، پویا و متحرک ظاهر شده است به نحوی که متأثر از نظام جمهوری اسلامی تمام منافع غرب در جغرافیای کره خاکی به خطر افتاده است.

وی بیان کرد: امروز به پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یمن، افغانستان و عراق و حتی کشورهای آمریکای لاتین علیه ظلم ظالمان آمریکا و علیه رژیم صهیونیستی عملیات‌های متعددی انجام می‌شود.

منافع آمریکا با کرامت رزمندگان نظام اسلامی به خطر افتاده است

رمضانی یادآور شد: امروز آمریکا که در قامت یک ابر قدرت بین‌المللی بعد از ساقط شدن شوروی عرض اندام می‌کند اما منافعش توسط رزمندگان با کرامت نظام اسلامی و کسانی که به امام امت لبیک گفتند به خطر افتاده است.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان اضافه کرد: امروز تجلی کلمه اسلام مشخص است که اسلام والاست و هیچ مکتبی بالاتر از اسلام وجود ندارد و به همت رزمندگان در کشورهای عراق، افغانستان، یمن و سایر ممالک اسلامی منافع غرب و استکبار به چالش کشیده شده است و رهبر معظم انقلاب می‌فرماید «ما نزدیک قله هستیم».

وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی حرف برای گفتن دارد و ایران در جهان به عنوان یک ابرقدرت شناخته شده است، افزود: دشمن می‌خواهد با عملیات روانی با کیفیت ایران را در درون دچار پوسیدگی کند و زمانی می‌توانیم در بیرون موفق باشیم که در درون کشور متحد و منسجم باشیم و با اتحاد و وحدت است که می‌توانیم در داخل و خارج پیروز باشیم.

دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است

وی بیان کرد: سعی مردم در ناامید سازی آحادمردم است و فتوحات ایران را کم نشان می‌دهد و شکست‌های احتمالی را بزرگ می‌کند تا ناامیدی را ایجاد کند.

رمضانی اعلام کرد: امروز افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که با قاطعیت و جدیت با فساد مقابله می‌کند و هیچ ابایی در برخورد با فاسد ندارد.

وی اظهار کرد: کردستان امروز با کردستان قبل از انقلاب متفاوت شده گرچه عقب ماندگی و ضعف همچنان وجود دارد اما موتور مدیریتی کشور در حال حرکت است تا مسیر توسعه را در این استان رقم بزند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان یادآور شد: کار جهادی و با کیفیت می‌تواند زمینه ساز رفع مشکلات باشد.

وی با بیان اینکه هنوز تورم و گرانی به مردم فشار می‌آورد اما دولت سیزدهم ۵۳۰ هزار میلیارد تومان معوقات دولت گذشته را پس داده است و ده‌ها هزار کارگاه تولیدی به مدار تولیدی برگشته است، گفت: پروژه آب شرب سنندج یک پروژه راهبردی بود که در این استان محقق شد و آب شرب و سالم در اختیار مردم قرار گرفت.

وی راه‌اندازی راه آهن، تبدیل اراضی کشاورزی دیم به آبی و بسیاری از پروژه‌های دیگر را از خدمات دولت در این استان خواند و گفت: مردم باید مراقب باشند دشمن بدنبال تزلزل و ناامیدی مردم است و باید مراقب توطئه دشمن باشند.

تلاش دشمن مشارکت کم مردم در انتخابات است

رمضانی افزود: دشمن به صورت مشخص تلاش خود را بر روی انتخابات گذاشته و می‌خواهد مردم مشارکت کمی در این عرصه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دشمن ۲ برچسب را به این استان می‌خواهد القا کند، بیان کرد: دشمن برچسب «ناامنی» را به این استان داده است در حالی که شاخص‌های امنیتی در کردستان بی نظیر است و استان ما یک استان فرهنگی است و برچسب ناامنی بر روی استان برداشته شده است و برچسب دوم «مشارکت کم» است که این امر به استان ضربه وارد می‌آورد و مردم بدانند با مشارکت بالا می‌توانند اعتبارات به استان با مشارکت بالای مردم محقق می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان اضافه کرد: مردم کردستان با موقعیت شناسی مشارکت گسترده را در انتخابات شکل می‌دهند و توسعه و عمران و آبادانی را در آینده برای این استان رقم خواهند زد.