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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

رییس هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه هرمزگان:

۴ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در هرمزگان احراز صلاحیت شدند

۴ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در هرمزگان احراز صلاحیت شدند

بندرعباس - رییس هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه هرمزگان گفت:۴ نفر از سوی شورای نگهبان برای انتخابات خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه هرمزگان احراز صلاحیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری بندرعباس، حبیب بهادری با اشاره به نتایج نهایی احراز صلاحیت انتخابات خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان، اظهار کرد: برابر ابلاغیه شورای محترم نگهبان به ستاد انتخابات، در مرحله نهایی اعلام احراز صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری با تأیید یک داوطلب دیگر مجموع نامزدها به ۴ نفر در هرمزگان افزایش یافت.

سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس گفت: از حوزه انتخابیه هرمزگان ۱۳ نفر برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت‌نام کرده بودند که با اعلام شورای نگهبان ۴ نفر تأیید ،۶ نفر عدم تأیید و ۳ نفر نیز انصراف دادند.

بهادری ادامه داد: با اعلام تغییر حوزه انتخابیه سید محمد علی مدرسی طباطبایی، آقایان محسن ابراهیمی، سید ناصر محمدی حنزائی و محمد ابراهیمی در حوزه هرمزگان به رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است برابر زمانبندی ستاد انتخابات کشور، تبلیغات نامزدهای خبرگان رهبری از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز و به مدت ۱۵ روز ادامه دارد.

کد مطلب 6019018

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