۱۲ طرح عمرانی در شهرستان سیریک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پاکروان فرماندار سیریک ظهر جمعه در حاشیه آئین بهره برداری از این طرح‌ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۲ طرح عمرانی و اقتصادی همزمان با دهه فجر در شهرستان سیریک به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر ۹۲۷ میلیارد ریال هزینه شده است.

پاکروان، به مهمترین این پروژه‌ها پرداخت و افزود: این طرح‌ها شامل زمین چمن مصنوعی روستای هرنگان و بریزگ با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال، زمین چمن روستاهای پگو و مهرگی با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال، زمین چمن روستای تومان راهی با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال و یک واحد بوستان محلی در روستای دوجمیلان با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال است، که این پروژه‌ها با اعتبارات دهیاری‌ها و مساعدت و مشارکت اداره کل ورزش و جوانان و بنیاد علوی و نوسازی مدارس در حال انجام است.

پاکروان با بیان اینکه، در راستای تحقق سیاست‌های دولت مردمی در حوزه راه روستایی طی یک سال اخیر تحولی بزرگ در بحث زیرساخت‌های راه روستایی در سطح شهرستان رخ داده است، خاطرنشان کرد: امروز در حوزه راه، آسفالت راه روستاهای گدو، ددی، میاندر و مغ کنار در بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال، آسفالت معابر روستاهای پشت بند، بصره و سیکویی با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال، جاده بین روستاهای کرپان به شهیدمردان در بخش بمانی با اعتباری بالغ بر ۱۵۷ میلیارد ریال، آسفالت معابر روستای بندگرمان در بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر ۶.۵ میلیارد ریال، آسفالت معابر روستای گونمردی در بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال و آسفالت معابر روستای کرپان در بخش بمانی با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال که امروز مردم سیریک شاهد افتتاح آنها بودند.

وی، تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و با همت و تلاش مسئولان تعداد ۸ پروژه برق رسانی در قالب توزیع برق با اعتباری بالغ بر ۳۱۶ میلیارد ریال افتتاح شد.

فرماندار سیریک گفت: در حوزه اقتصادی امروز مرغداری ۱۵ هزار قطعه‌ای روستای شهید مردان در بخش بمانی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

گفتنی است، با حضور فرماندار سیریک، امام جمعه سیریک مسئولان شهرستان و جمعی از مردم این شهرستان تعداد ۱۲ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی، بالغ بر ۹۲۷ میلیارد ریال در شهرستان سیریک به بهره برداری رسید.