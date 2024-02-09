زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در جمع نمازگزاران مسجد امام شافعی ارومیه، به تضمین سلامت انتخابات در استان نیز تاکید کرد و افزود: با برنامه‌ریزی و تدابیر اندیشیده شده در بخش‌هایی چون تأمین امنیت انتخابات و افزایش شعب اخذ رأی، زمینه مشارکت حداکثری فراهم شده است.

وی، با بیان اینکه مردم با حضور در انتخابات در تعیین سرنوشت خویش مشارکت می‌کنند، افزود: با نظارت حداکثری بر روند برگزاری انتخابات و برخورد قاطع با هرگونه تخلف، از آرای مردم صیانت خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اختلاف‌افکنی استکبار در بین مسلمانان منطقه، افزود: استکبار جهانی با توطئه معرفی یک چهره خشن از اسلام به دنیا و با به وجود آوردن گروهک‌های تروریستی مثل داعش، به دنبال ضربه زدن به وحدت مسلمانان است.

وی همچنین با اشاره با افزایش اهانت‌ها به مقدسات مسلمانان در سراسر دنیا، خاطرنشان کرد: با توجه به وجود اشتراکات گسترده بین مذاهب و گروه‌های مختلف اسلامی، مسلمانان جهان باید در مسیر تشکیل امت واحده گام بردارند.

استاندار آذربایجان‌غربی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه نیز اشاره کرد و افزود: جهان اسلام اگر متحد و یکپارچه شده و مقابل رژیم صهیونیستی بایستد، این رژیم جرأت جنایت علیه بشریت را نخواهد داشت.

معتمدیان همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامی همواره به دنبال وحدت بین مسلمانان بود، اضافه کرد: دشمنان در ۴۵ سال گذشته، فتنه‌های مختلفی را بین اقوام و مذاهب مختلف کشورمان طراحی کردند، اما مردم همیشه با حضور خود، توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند.

وی در ادامه، امنیت پایدار را زمینه ساز توسعه استان معرفی کرد و افزود: شیعه و سنی همواره و همدلانه در صحنه بوده و جان خود را برای دفاع از این مرز و بوم با تقدیم شهدا و جانبازان بسیار، نثار کرده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی تکثرگرایی را نیز یکی از رویکردهای اصلی انقلاب اسلامی معرفی کرد و یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت حضور اقوام و مذاهب مختلف در کشورمان، به عنوان یک فرصت گرانقدر نگاه می‌کند.

معتمدیان همچنین با اشاره به تلاش دولت سیزدهم برای جبران عقب‌افتادگی ها در آذربایجان‌غربی، افزود: دولت سیزدهم با عدالت‌محوری به دنبال توسعه متوازن بوده و شاخص‌های توسعه را در دو سال گذشته در حوزه‌های مختلف آموزشی، درمانی، گازرسانی، آبرسانی، فضای ورزشی، اینترنت و … در استان ارتقا داده است.

وی در ادامه با تاکید بر فراهم‌سازی شرایط رفاه و آسایش مردم در نقاط مختلف استان، اظهار کرد: با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و حضور سرمایه‌گذاران در آذربایجان‌غربی، زمینه بهبود وضعیت زندگی مردم به دور از هر گونه نگاه قومی و مذهبی فراهم شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به رویکرد مردمی سازی امور در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و افزود: هر جایی انجام امور به مردم سپرده شده، نتایج مثبت و دستاوردهای ارزشمندی به دست آمده است.

معتمدیان همچنین با تاکید بر اهمیت تثبیت جمعیت روستایی، تصریح کرد: ارائه خدمات حداکثری به روستاها در حوزه‌های مختلف بخصوص مسکن ارزان‌قیمت و اشتغال‌زایی پایدار، مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و ساماندهی وضعیت حاشیه‌نشینی در شهرها را موجب خواهد شد.

وی در ادامه، جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی را ضروری دانست و افزود: توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در جوار روستاها با ارائه زمین و تسهیلات برای این امر در کنار توسعه گردشگری روستایی در دستورکار است.