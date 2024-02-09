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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

شورای هیئات مذهبی مازندران:

راهپیمایی ۲۲ بهمن صحنه نمایش اتحاد ملت ایران است

راهپیمایی ۲۲ بهمن صحنه نمایش اتحاد ملت ایران است

ساری- شورای هیئات مذهبی مازندران در بیانیه ای ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، راهپیمایی ۲۲ بهمن را صحنه نمایش اتحاد ملت ایران برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی استان مازندران ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، یوم الله ۲۲ بهمن، یادآور مجاهدت و ایثار ملت رشید ایران و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل عظیم الشأن حضرت امام خمینی (ره) و جانفشانی شهیدان سرافراز این سرزمین است.

در این بیانیه آمده است: بی شک در شکل‌گیری انقلاب اسلامی مساجد و هیئت‌های مذهبی نقشی کم نظیر و تأثیرگذاری داشته اند وانقلاب شکوهمند ایران اسلامی در دهه‌ی پنجم حیات پر افتخارش علی رغم دشمنی‌های مستکبران خارجی ومنافقین داخلی همچنان امیدوارانه و سربلند استمرار دارد.

در ادامه تصریح شده است: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال صحنه نمایش اتحاد ملت ایران و حضور آگاهانه و دشمن‌شکن اقشار مختلف مردم، بویژه جوانان و نوجوانان هیئتی خواهد بود تا ثابت کنند که نسل کشی در غزه مظلوم توسط رژیم جعلی و کودکش صهیونیستی، شرارت‌های استکبار جهانی برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، فریب نسل جوان، اهانت به مقدسات دینی و دشمنی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ترور فرماندهان شجاع محور مقاومت سعی بیهوده و باطل است و هیچ ابرقدرتی را یارای مقابله با نسل جوان، آرمانی و آینده‌سازان میهن اسلامی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی نیست.

شورای هیئات مذهبی استان مازندران ضمن پاسداشت ایام الله دهه مبارک فجر و ادای احترام و قدردانی از خون شهدای گرانقدر و پایبندی به آرمان‌های امام راحل (ره) و ارزش‌های نظام، انقلاب و منویات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مردم متدیّن و انقلابی و ولایتمدار استان مازندران را به حضور و مشارکت پرشور در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و گرامیداشت این روز بزرگ و تاریخی دعوت می‌کند. بدیهی است هیئت‌های مذهبی استان لاله خیز مازندران نیز همچون گذشته دوشادوش مردم میهن اسلامی ایران در این مراسم ملی مذهبی باشکوه حضور پرشور و حماسی خواهند داشت.«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.»

کد مطلب 6019044

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