راهپیمایی ۲۲ بهمن صحنه نمایش اتحاد ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی استان مازندران ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، یوم الله ۲۲ بهمن، یادآور مجاهدت و ایثار ملت رشید ایران و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل عظیم الشأن حضرت امام خمینی (ره) و جانفشانی شهیدان سرافراز این سرزمین است.
در این بیانیه آمده است: بی شک در شکلگیری انقلاب اسلامی مساجد و هیئتهای مذهبی نقشی کم نظیر و تأثیرگذاری داشته اند وانقلاب شکوهمند ایران اسلامی در دههی پنجم حیات پر افتخارش علی رغم دشمنیهای مستکبران خارجی ومنافقین داخلی همچنان امیدوارانه و سربلند استمرار دارد.
در ادامه تصریح شده است: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال صحنه نمایش اتحاد ملت ایران و حضور آگاهانه و دشمنشکن اقشار مختلف مردم، بویژه جوانان و نوجوانان هیئتی خواهد بود تا ثابت کنند که نسل کشی در غزه مظلوم توسط رژیم جعلی و کودکش صهیونیستی، شرارتهای استکبار جهانی برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، فریب نسل جوان، اهانت به مقدسات دینی و دشمنی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ترور فرماندهان شجاع محور مقاومت سعی بیهوده و باطل است و هیچ ابرقدرتی را یارای مقابله با نسل جوان، آرمانی و آیندهسازان میهن اسلامی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی نیست.
شورای هیئات مذهبی استان مازندران ضمن پاسداشت ایام الله دهه مبارک فجر و ادای احترام و قدردانی از خون شهدای گرانقدر و پایبندی به آرمانهای امام راحل (ره) و ارزشهای نظام، انقلاب و منویات امام خامنهای (مدظلهالعالی)، مردم متدیّن و انقلابی و ولایتمدار استان مازندران را به حضور و مشارکت پرشور در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و گرامیداشت این روز بزرگ و تاریخی دعوت میکند. بدیهی است هیئتهای مذهبی استان لاله خیز مازندران نیز همچون گذشته دوشادوش مردم میهن اسلامی ایران در این مراسم ملی مذهبی باشکوه حضور پرشور و حماسی خواهند داشت.«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.»
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