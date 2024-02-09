آیین نکوداشت اساتید پیشکسوت قرآنی در مشهد مقدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سلطانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به روزشمار دهه فجر امسال ۱۹ بهمن به انقلاب اسلامی، قرآن کریم، پیامبر مهربانی و ایثار و شهادت نام گذاری شده است؛ اظهار کرد: تجلیل از اساتید، مربیان و پیشکسوتان قرآن و قدر دانستن از تلاش‌ها و زحمات این عزیزان در توسعه اهداف و تربیت و پرورش جوانان و نوجوانانی که در عرصه داخلی و بین المللی در حفظ و تلاوت کتاب آسمانی برای کشور افتخار آفریدند باید در سطح کشور نهادینه شود و حتی این محافل فرا ملی و در سطح بین المللی مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه قرآن برگزار شود.

وی افزود: قرآن متعلق به همه جهان اسلام است و به قطع بزرگانی در سایر نقاط جهان در عرصه پرورش و تربیت کوشا بوده‌اند بنابراین معتقدم این فرهنگ تجلیل و قدر دانی از معلمان و پیشکسوتان قرآنی باید به صورت همایش، جشنواره و آئینی به صورت بین المللی برگزار شود.

ساختار انقلاب اسلامی قرآن است

در این مراسم حجت الاسلام نظافت، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: زیر بنا و ساختار انقلاب اسلامی قرآن است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان افزود: افتخار انقلاب اسلامی این است که قرآن را از ابعاد فردی، مناسکی و عبادی به سطح زندگی اجتماعی و به عنوان کتاب زندگی معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه باید به مربیان و تربیت کنندگان قرآن بها بدهیم گفت: وظیفه داریم جوانان را تشویق به پرسش و روحیه اندیشه ورزی و سوق دادن به محافل انس با قرآن کریم را در دل‌هایشان زنده کنیم چون قرآن کتاب راه زندگی است و شفاف راه روش زندگی را به آدمی می‌آموزد.

نظافت با اشاره به اینکه قرآن معجزه جاوید و در هر عصری تازگی دارد گفت: قرآن معجزه‌های جدید و نشانه‌های حقانیت در سایه تدبر دارد و اگر خوب بنگریم شفاعت و شکایت را به تفسیر در آموزه‌های آیات قرآنی فرا خواهیم گرفت.

تجلیل از ۶۲ پیشکسوت عرصه قرآن

در ادامه فخریان، عضو هیأت امنای ستاد مردمی تجلیل و تکریم فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی با اشاره به سابقه تأسیس و شکل گیری ستاد اظهار کرد: از ابتدای راه اندازی این محفل از ۶۲ پیشکسوت عرصه قرآن تقدیر و تجلیل به عمل آمده است که امیدواریم این روند در شهرستان‌ها و الگویی برای سایر استان‌ها قرار گیرد.

در پایان این مراسم به رسم ادب از ۳ استاد پیشکسوت عرصه قرآنی آقایان حاج مجید گوهری بازنشسته سپاه پاسداران، حاج اسد رحیمیان بازنشسته نیروی هوایی ارتش و حاج مجید کهنسال بازنشسته و فعال بازار با اهدای لوح تقدیر و قدر دانی به عمل آمد.

گفتنی است؛ این مراسم به همت ستاد مردمی تجلیل و تکریم از پیشکسوتان و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی برگزار شد.