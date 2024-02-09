به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب‌الزمان (عج) با اشاره به بیستم بهمن ماه سالروز عملیات والفجر هشت بیان کرد: این عملیات نماد یک حماسه بزرگ جوانان و مردان ایران اسلامی است که برای بقای انقلاب اسلامی مجاهدت‌های بزرگی را صورت دادند.

وی با بیان اینکه برای انقلاب اسلامی خون دل‌هایی خورده شده است، افزود: شکنجه، زندان، تبعید و … از سوی امام خمینی (ره) و مجاهدان راه حق تحمل شد تا انقلاب به پیروزی برسد و امروز باید قدردان این مجاهدت‌ها باشیم.

اقتدار ایران اسلامی

امام جمعه آرادان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ۴۵ سال در اوج اقتدار قرار دارد، گفت: مردم در بهمن ۵۷ یک صدا امام خمینی (ره) را صدا زده و مرگ بر شاه می‌گفتند آن هم شاهی که متکی به ابرقدرت‌های آن زمان بود اما امام (ره) با توحید در برابر این سلطه به پیروزی رسید.

شریفی نیا با بیان اینکه امام (ره) می‌دانست تنها کسی که همه کاره عالم است و تنها ذات مقدسی که عالم را ساخته خداوند متعال است و باید به او توکل کرد، گفت: تکیه امام (ره) به نور الهی بود و نه مانند شاه به ابرقدرت‌ها و لذا وقتی حکومت نظامی توسط عمال شاه اعلام شد، امام خمینی (ره) پیام دادند و به مردم اعلام کردند که مردم به خیابان‌ها سرازیر شوند و به حکومت نظامی توجه نکنند و این جز در سایه اتکا به خدا نیست.

وی به حوادث غزه نیز اشاره کرد و افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع سفرای کشورهای مسلمان فرمودند در این چهار ماه اخیر حدود ۳۰ هزار انسان بی گناه مقابل چشم جهانیان به خاک و خون کشیده شده‌اند و ایشان فرمودند اگر تسلیحات و هدایای آمریکا و کمک‌های سیاسی و اطلاعاتی غرب نبود، اسرائیلی یک روز دوام نمی‌آوردند.

کشتار مردم فلسطین مصیبتی برای تمام دنیا

امام جمعه آرادان ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، مصیبت امروز کشتار مردم فلسطین تنها مصیبت مردم مسلمان نیست بلکه مصیبتی است که بر دنیا و بشریت روا داشته شده است و لذا این نظم جهانی دوامی نخواهد داشت و نابود خواهد شد.

شریفی نیا همچنین به حضور با شکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات نیز اشاره کرد و بیان داشت: پیشرفت‌های اقتصادی، معنوی و سیاسی و نظامی و دفاعی بزرگی در طول ۴۵ سال انقلاب اسلامی در کشور پدید آمده که باید به خصوص برای نسل جوان امروز جامعه بیان شود.

وی با بیان اینکه در دوران پهلوی در یک منطقه کوچک از تهران تنها ۲۰ فروشگاه مشروبات الکلی وجود داشت، گفت: در دوران طاغوت انسان‌های لایعقل امنیت را برای مردم بر هم می‌زدند در صورتی که یک کتابخانه در آن منطقه وجود نداشت و لذا امروز اعتلای فرهنگ و معنویت در زمره بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کشورمان است.