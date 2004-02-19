انتشار نامه بدون امضاي منتسب به نمايندگان ، خلاف مصالح نظام بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل اين نامه به اين شرح است :



جناب آقاي سعيد مرتضوي

دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران



باسلام، احتراما بدنبال انتشار نامه منسوب به نمايندگان متحصن كه در جلسه بعد از ظهر 28/11/82 در حضور خبرنگاران توسط يكي از نمايندگان قرائت شد ، بازپرسي شعبه ششم طي ابلاغيه اي اقدام به توقيف موقت روزنامه شرق نمود.

ما ضمن تمكين به نظر و اقدام دادسرا، اعلام مي داريم، بدون مطالعه كافي بخش هايي از نامه بدون امضاء كه سنديت آن محرز نبوده و انتساب آن به نمايندگان از مسير طبيعي و روال متعارف براي ما حاصل نشده را منتشر نموده ايم. عليرغم آنكه بخش هائي از مطلب قرائت شده درحضور خبرنگاران را كه توهين آميز و غير قانوني تشخيص داديم، حذف نموديم، لكن اعلام مي داريم انتشار نامه بدون امضا با موازين و اصول و سياست هاي مورد قبول روزنامه همخواني و سازگاري نداشته و تلاش ما براي بدست آوردن نامه موصوفي كه واجد امضا نمايندگان باشد به نتيجه نرسيده است. ضمن آنكه اصولا مفاد آن نامه را بر خلاف مصالح نظام دانسته و به نظر ما با حيثيت عمومي ميهن اسلامي تناسبي نداشته است. در عين حال انتشار هرگونه مطالب وهن آميز در صورتي كه نسبت آن با برخي نمايندگان نيز قطعي باشد، در شئون مطبوعات نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق ضمن اعلام فقد اعتبار حقوق مطلب از نظر امضاء و صحت انتساب آن به نمايندگان اميدواريم با غمض عين دستور فرماييد نسبت به رفع توقيف و امكان ادامه رسالت مطبوعاتي روزنامه شرق در چهارچوب ارزشهاي مورد قبول نظام فراهم آيد. بديهي است ضمن احترام به دستور قضايي صادره و اذعان به خطاي مطبوعاتي انجام شده اميدواريم با پيگيري قضايي شايسته، پرونده با سير طبيعي خود به نتيجه مطلوب برسد.



صاحب امتيازو مدير مسئول روزنامه شرق

مهدي رحمانيان 30/11/82