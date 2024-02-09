دستاوردهای نظام اسلامی باید برای جوانان بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبه‌های این هفته عالی شهر با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ماه شعبان اظهار داشت: ماه شعبان ماهی که به فرموده امام سجاد علیه السلام در صلوات شعبانیه، با رحمت و رضوان خدا پوشیده شده است.

امام جمعه عالی شهر افزود: مهمترین تکلیف ما در برابر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یاری کردن آن حضرت است که در حقیقت یاری کردن خداست و یاری کردن امام همان یاری کردن خدا برای گسترش خداپرستی و دیندار شدن مردم است.

وی گفت: امروز در موقعیت بسیار حساس هستیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در برابر تمام دشمنان خدا و بشریت ایستاده است و نیاز به یاور دارد، همان جملاتی که در روز عاشورا جد غریبش امام حسین علیه السلام فریاد زد امروز از امام زمان (عج) به گوش می‌رسد که توسط نایب برحقش امام خامنه‌ای مدظله العالی به ما اعلام می‌شود آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند آیا فریادرسی هست که به فریاد ما برسد و به خاطر خدا ما را کمک کند.

وی اضافه کرد: مهمترین چیزی که امام زمان (عج) از ما می‌خواهد، حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی است، امام رحمت الله علیه در این باره می‌فرماید: همه قدرت‌ها در داخل و خارج طرح‌ریزی می‌کنند که این انقلاب را بشکنند و جمهوری اسلامی را نابود کنند و این تکلیف الهی است.

وی با بیان اینکه ما چگونه امروز می‌توانیم جمهوری اسلامی را تقویت و حفظ کنیم؟ افزود: با یک کار بسیار ساده اما مهم و آن هم حضور پرشور در تجمعات مهم دینی مثل راهپیمایی و حضور پای صندوق رأی که اگر کوتاهی کنیم قطعاً در کمک به امام زمان (عج) کوتاهی کرده‌ایم و این هم گناهی نابخشودنی است که دنیا و آخرت ما را تباه می‌کند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با نیروی هوایی ارتش فرمودند خواص وظیفه سنگینی دارند که اگر غفلت کنند ضربه‌های تاریخی به ملت‌ها می‌زنند مثل زمان امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام که خواص کوتاهی کردند و امت اسلامی دچار چه مصیبت‌هایی شد.

وی گفت: به فرموده امام خواص هر کسی هست که قدرت تشخیص دارد و تابع جو نمی‌شود پس همه شما مردمی که در نماز جمعه شرکت می‌کنید خواص هستید باید به وظیفه مهم جهاد تبیین بپردازید و در مسئله انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم را به این سمت سوق بدهید و با حضور پرشور خود بار دیگر مشت محکمی به دهان بدخواهان ملت ایران بزنند.

وی بیان کرد: امروز وظیفه ما است که به جوانان بگوییم چرا انقلاب کردیم، بگوییم که رژیم سابق وابستگی تمام عیار به غرب به ویژه آمریکا داشت، فساد و دین ستیزی فراگیر حکومت، بی‌اعتنایی به مردم و رأی آنها، ظلم و بی‌عدالتی گسترده در کشور، عقب ماندگی کشور در علم و صنعت و برخوردار نبودن مردم از نیازهای اولیه رفاهی باعث شد مردم انقلاب کنند.

امام جمعه عالی شهر ادامه داد: باید امروز به جوان‌ها بگوییم که اگرچه دشمنان ما بعد از پیروزی انقلاب با تمام توان سعی کردند که انقلاب اسلامی به اهدافش نرسد به وسیله ایجاد تفرقه و قوم گرایی، کودتاهای متعدد، جنگ تحمیلی ۸ ساله، تحریم‌های فلج کننده و محاصره اقتصادی، تهاجم فرهنگی گسترده و جلوگیری از پیشرفت علمی و صنعتی کشور و همچنین با نفوذ در بدنه نظام و تغییر محاسبات مسئولان می‌خواستند که مردم را از انقلاب خود پشیمان کنند.

وی گفت: به لطف خدا و با بصیرت مردم ما دستاوردهای مهمی از جمله استقلال کامل در تصمیم گیری و حفظ تمامیت ارضی کشور، ارتقای جایگاه ایران در جهان در خیلی از موضوعات از رتبه اول تا دهم جهانی قابل مشاهده است.

وی گفت: امروز برخورداری مردم از امکانات مادی قابل مقایسه با زمان سابق نیست، عدالت اجتماعی گسترش پیدا کرده، با فساد مبارزه می‌شود، امروز ملت ایران با توجه به پیشرفت‌های نظامی، موشکی، پهپادی و فضایی به درجه‌ای از قدرت رسیده که هیچ ابر قدرتی جرأت ندارد فکر حمله به ایران را در سر بپروراند، همه این توفیقات در سایه رهبری نایب امام زمان (عج) و همراهی مردم مؤمن به دست آمده و به زودی این انقلاب با اتصال به انقلاب حضرت مهدی موعود (عج) جهانی خواهد شد.