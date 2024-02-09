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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

معاون فرماندار مشگین شهر:

راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد همدلی و وحدت ملی مردم ایران است

راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد همدلی و وحدت ملی مردم ایران است

مشگین شهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار مشگین شهر گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی وحدت و همدلی و اتحاد تمامی اقشار و گروه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناقلی بعدازظهر جمعه در جلسه هماهنگی مراسم نورافشانی ۲۱ بهمن و راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: یوم الله ۲۲ بهمن، نماد و تجلی وحدت و همدلی تمامی اقشار، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است، که تحت امر مقام معظم رهبری قدرت و اقتدار نظام شکوهمند انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشانند.

وی گفت: باید دستگاه‌های مختلف جهت برنامه ریزی فرهنگی و انقلابی تلاش خود را داشته باشند تا بتوان در روز ۲۲ بهمن حرکتی زیبا را خلق کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان مشگین شهر افزود: همزمان با شب ۲۲ بهمن و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آسمان مشکین شهر روز شنبه ۲۱ بهمن ساعت ۹ شب در میدان جانبازان این شهرستان نورافشانی و بانک الله اکبر طنین انداز خواهد شد.

ناقلی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب است، خاطرنشان کرد: حضور پرشور ملت بیدار و آگاه ایران اسلامی در حمایت از انقلاب اسلامی، تمام نقشه‌های دشمنان نظام را نقش بر آب خواهد
کرد.

کد مطلب 6019114

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