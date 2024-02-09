انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی مردم را به اوج رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد با اشاره به فرارسیدن ماه شعبان اظهار کرد: در ماههای نورانی رجب شعبان و رمضان المبارک آنچه برای مؤمن اهمیت زیادی پیدا میکند، استفاده بهینه از اوقات معنوی و فرصت ناب عبودیت این ماههای نورانی است.
وی افزود: ماههای نورانی که هرچه از ماه رجب المرجب جلوتر میآید و بهماه شعبان و پس از آن بهماه مبارک رمضان میرسد نورانیتر و نورانیتر میشود این حقیقتی است که بیمقدمه نمیتوان وارد محیط ضیافت الهی شد.
امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه ماههای رجب، شعبان و رمضان رَحِمهای رشد مؤمن هستند تاکید کرد: خصوصیت رَحِم این است که موجود بالقوه را در اوج ضعف تحویل میگیرد و در مدت زمان کوتاهی از او موجودی کامل میسازد و متولد میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۲۲ بهمن با طرح این پرسش که چگونه انقلاب شد اضافه کرد: باید گفت از دهه ۴۰ به بعد، حضرت امام (ره) با یک راهبرد و استراتژی مهم حرکت خود را شروع کرد که برای رژیم شاه و قدرتهای مسلط بر ایران چندان شناختهشده نبود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانستند آن را درک کنند.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران یک قدرت جدیدی را برای اولین بار در سه بخش عنصر مردم مؤمن متحد آگاه در صحنه. آموزههای اسلام ناب محمدی (ص) که اسلامی سیاسی و اجتماعی است و رهبری و مرجعیت را در فرهنگ سیاسی دنیا ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: ترکیب این سه عنصر قدرتی به وجود آورد که تمامی توان رژیم شاه و حمایتهای بینظیر قدرتهای بزرگ دنیا نتوانست این قدرت را شکست دهد و حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بارها یادآور شدند مادامیکه این عناصر با هم هستند انقلاب هم میماند یعنی نهتنها در پیروزی انقلاب نقش داشتند، در ادامه انقلاب نیز نقش دارند.
امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه دستگاههای جاسوسی غربی در تلاش هستند تا بین این سه عنصر که پایه قدرت انقلاب اسلامی هستند جدایی ایجاد کنند، بیان کرد: از آن زمان تاکنون بزرگترین هدفشان این است که مردم را از اسلام یا رهبری یا از هر دو جدا کنند تا این سه عنصر خنثی شود. از این رو هرکس آگاهانه یا جاهلانه در شکستن ترکیب این سه عنصر تلاش کند قطعاً نادان و خائن است.
وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: تضمین ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی به عنوان موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه به اوج رسانیدن مشارکت مردمی در مسائل سیاسی و موضوعات اجتماعی و ارتقا شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بینالمللی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است، ادامه داد: سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، افزایش چشمگیر عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و برجستگی روزافزون نماد ایستادگی پُرابّهت، باشکوه و افتخارآمیز در برابر قلدران، زورگویان و مستکبران جهان از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
نظر شما