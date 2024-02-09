وزیر ورزش و جوانان از اماکن ورزشی تبریز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی در سفر یک روزه خود به تبریز، با حضور در گلزار شهدای تبریز و نثار فاتحه به روح شهیدان هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم از بخش‌های مختلف ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز بازدید خواهد کرد.

وزیر ورزش و جوانان سپس با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.

هاشمی در ادامه در نماز جمعه این شهر حضور یافت و سپس از یک واحد تولید لوازم ورزشی در آذربایجان شرقی بازدید کرد.

حضور در مراسم اختتامیه مسابقات کشتی پهلوانی جهان آخرین برنامه وزیر ورزش و جوانان در تبریز خواهد بود.

گفتنی است، سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشور در این سفر هاشمی را همراهی می‌کنند.