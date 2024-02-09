افتتاح یک پروژه در کاشان پس از ۴۵ سال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم اکبری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال شاهد بهار عمرانی در شهرستان کاشان بودیم، اظهار کرد: توسعه و عمران نه تنها در شهرها بلکه در روستاها نیز آهنگ خوبی را به خود گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برای مثال مجموعه فرهنگی ورزشی روستای جوشقان سترک پس از ۴۵ سال کلنگ زنی در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده است، گفت: اعتبار بهره برداری از این پروژه ۲۰ میلیارد ریال بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با اشاره به همکاری سپاه کاشان برای ساخت زمین چمن مصنوعی و مجموعه فرهنگی، ورزشی در جوشقان استرک گفت: سپاه برای ساخت زمین چمن مصنوعی و مجموعه فرهنگی ورزشی ۲۰ میلیارد ریال اختصاص داده است که در اختیار مردم جوشقان استرک قرار گرفت.

وی توزیع ۲ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی برای کمک به محرومان شهرستان کاشان را از دیگر اقدامات انجام شده در دهه فجر امسال اعلام کرد و گفت: ارزش هر بسته ۷۵۰ هزار تومان بوده است.