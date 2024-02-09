به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاجی ابوالقاسم دولابی ظهر جمعه در آئین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی فرزندان و خانواده‌های طلاب المصطفی در مجتمع ولایت مشهد اظهار کرد: قرآن در اشکال متفاوت مکتوب، صوت و قلب ظهور پیدا می‌کند. در شکل مکتوب است، این کلام الهی را در برگه و کاغذ نگه داری و احترام می‌کنیم.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت به نورانیت این کلام الهی اشاره کرد و گفت: قلم و کاغذ حرمت خاصی ندارد، اما زمانی که آیه قرآن بر آن نوشته می‌شود، احترام پیدا می‌کند.

وی افزود: قرآن در قالب اصوات متبلور می‌شود و الفاظ و صدا نورانیت پیدا می‌کند. قاری قرآن به رحمت خدا می‌رود و فرزند خواب او را می بیند، از او سوال می‌کند قرآن چه تأثیری بر او داشت و در پاسخ می‌گوید قبر من نورانی شد.

دولابی بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) سفارش می‌کنند که هر زمان قرآن تلاوت می‌کنید مسواک بزنید؛ چرا که قرآن کلام نورانی و معجزه الهی است و چون دهان مسیر قرآن است، باید ظرف آن نیز پاک و معطر باشد.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت گفت: شکل سوم تبلور قرآن، قلب است. حقیقت قرآن در قلب هاست و در روایت آمده است خداوند قلبی که ظرف قرآن باشد عذاب نمی‌کند.