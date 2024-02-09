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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

امام جمعه جوانرود دعوت کرد؛

حضور حداکثری برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور حداکثری برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

کرمانشاه- امام جمعه جوانرود با دعوت از مردم این شهر، از آنها خواست حضور حداکثری در راهپیمایی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه جوانرود اظهار کرد: مناسبتی که سفر اسرا و معراج پیامبر است در ۲۷ رجب اتفاق افتاده است.

وی افزود: پیامبر اسلام در آن سال در کنار اذیت‌های مردم ۲ داغ بزرگ را تحمل کرد.

امام جمعه جوانرود تصریح کرد: خداوند متعال با ۲ مسافرت یکی زمینی و به قدس و دیگری به معراج ایشان را تکریم کرد.

وی ادامه داد: در هفته پیش رو سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را داریم که از همه مردم دعوت می‌شود در راهپیمایی گرامیداشت این روز شرکت کنند.

ماموستا محمدی خاطرنشان کرد: پیشاپیش روز پاسدار و جانباز را خدمت سبزپوشان دلیر سپاه پاسداران و جانبازان عزیز و فداکار تبریک می‌گوئیم.

کد مطلب 6019160

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