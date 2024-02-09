حضور حداکثری برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه جوانرود اظهار کرد: مناسبتی که سفر اسرا و معراج پیامبر است در ۲۷ رجب اتفاق افتاده است.

وی افزود: پیامبر اسلام در آن سال در کنار اذیت‌های مردم ۲ داغ بزرگ را تحمل کرد.

امام جمعه جوانرود تصریح کرد: خداوند متعال با ۲ مسافرت یکی زمینی و به قدس و دیگری به معراج ایشان را تکریم کرد.

وی ادامه داد: در هفته پیش رو سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را داریم که از همه مردم دعوت می‌شود در راهپیمایی گرامیداشت این روز شرکت کنند.

ماموستا محمدی خاطرنشان کرد: پیشاپیش روز پاسدار و جانباز را خدمت سبزپوشان دلیر سپاه پاسداران و جانبازان عزیز و فداکار تبریک می‌گوئیم.