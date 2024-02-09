نباید عرصه راهپیمایی و انتخابات را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با بیان اینکه انصارالله یمن کمر آمریکا و اسرائیل را شکست و با تمام توان کشتیهای عازم اسرائیل را مانع شد، اظهار کرد: این کار خیلی خطرناک بود چون موجب غضب آمریکا و اروپا بود اما یمنیها با جرأت تمام گفتند جز از خداوند نمیترسیم تا حصار غزه تمام نشود تا کشتار اهالی غزه تمام نشود ما اجازه ورود به کشتیهای اسرائیلی از باب المندب نخواهیم داد آمریکا انگلیس با ۱۹ کشور تحالف کرده و حمله را به یمن شروع کردند.
وی خاطرنشان کرد: یمنیها شهید دادند مقاومت کردند بمباران آمریکا و انگلیس بسیار وسیع بود ولی نتیجه نداد و یمنیها باز مرور کشتیهای اسرائیلی را مختل کردند و آمریکا و انگلیس حریف آنها نشدند.
امام جمعه اردبیل بیان کرد: این هفته قرار است ارتش آلمان نیز به آنها ملحق شود اما یک مطلب جانسوز این است که چند کشور عربی فوراً دست به کار شدند و از خشکی برای اسرائیل جاده درست کردند و تمام زحمت انصارالله یمن را پنبه کردند این یک خیانت عظیم از کشورهای اسلامی نسبت به فلسطین و فلسطینیها و خدمت بزرگی به صهیونیسم بود و این نشان میدهد که مشکل عالم اسلام از طرف حکام خودفروخته و دستنشانده آمریکاست.
عاملی گفت: البته انصارالله دستش بازتر است اخیراً انصارالله نقشه کابلهای زیرآبی در دریای سرخ و دریای عرب و خلیج فارس را منتشر کرد کل جهان با این کابلها به هم متصل میشوند و اگر انصارالله آنها را مورد حمله قرار دهد دنیا در یک فاجعه بزرگی فرو خواهد رفت خطوط اینترنت که تمام قارهها را به هم وصل میکند از باب المندب از زیر آب رد میشود.
امام جمعه اردبیل گفت: اینکه بلینکن میگوید هر روز از خودم سوال میکنم که چرا اطفال بیگناه غزه را کشتیم این یک ظاهرسازی وحشتناک و یک نفاق بزرگ از این وزیر یهودی آمریکاست تا افکار عمومی دنیا را تنظیم بکند و آمریکا را از نفرت عظیمی که در دنیا علیه آن برپا شده نجات دهد اگر واقعاً غصه کودکان را دارید ارسال سلاح را قطع کنید تا در ۴۸ ساعت آتش بس برقرار شد یکی از اروپاییها میگوید اگر سلاح آمریکایی به اسرائیل قطع شود در عرض ۴۸ ساعت آتش بس در غزه برقرار میشود.
عاملی تصریح کرد: عجیب است که خودش اطفال را کشته و خودش هم برای آنها روضه میخواند این جز تحمیق مردم دنیا نام دیگری ندارد تمام اطفال با سلاح آمریکایی کشته شدند و حالا برای آنها اشک تمساح میریزد او همان کسی است که قبل از طوفان اقصی گفت من اول یهودی سپس آمریکایی هستم.
وی افزود: من به این یهودی آمریکا می گویم در دنیا به دروغ میگویی از خودم سوال میکنم ولی در آخرت با دیدن عذاب الهی خداوندی آنجا واقعاً از خودت سوال خواهی کرد که چرا من آن کودکان را کشتم آن زمان جواب نخواهی داشت همچنان که الان نداری و به دنبال آن عذاب وحشتناک کشتار ۳۵ هزار نفر تو را فرا خواهد گرفت.
۱۷ هزار کودک در غزه سرگردان و آواره ماندند
امام جمعه اردبیل ادامه داد: در حادثه غزه امتحان بزرگی برای امت درست شد اخبار غزه اشک هر انسان آزاده و با غیرت را در میآورد اما یک خبر در هفته گذشته بشریت را کوبید ۱۷ هزار طفل در غزه در کوچهها و خرابهها سرگردانند نه از پدر آنها خبری هست و نه از مادر آنها و نه از اقرباء و فامیلها که دست آنها را بگیرند.
عاملی گفت: این روزها دو حادثه بسیار خطرناک و تکان دهنده و شنیع در غزه در حال وقوع است اول مسئله گرسنگی است؛ گرسنگی تمام غزه را فرا گرفته است فلسطینیها به مرگ تدریجی مبتلی شدهاند به جای نان علف میخورند و به جای آب بهداشتی آب آلوده میخورند یک طفل فلسطینی از خوشحالی داد میزند چون یک کیسه نان ارتش اسرائیلی جا مانده و او کیسه را پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: ۴۰۰ هزار نفر در آستانه مرگ در اثر نبود نان و آب هستند گریه اطفال به آسمان بلند است و مادران در برابر آنها اشک خون میریزند مصیبت و فاجعه دوم این است که اسرائیل همه جا را بمباران و با خاک یکسان کرد و به فلسطینیها گفت همه به رفح بروند و حالا درصد حمله وسیع به رفح است آمریکا هشدار داد رئیس سازمان ملل شدیداً هشدار داد آمریکا گفت ما این حمله را حمایت نخواهیم کرد ولی اسرائیل گوش بدهکار نیست و غزه در آستانه یک جنایت بینظیر تاریخی قرار گرفته است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: بلینکن میگوید هرچه روی کاغذ با اسرائیل در تل آویو توافق میکنیم خلاف آن در میدان دیده میشود! وبال همه این جنایات بر عهده دولتهای اسلامی و ملتهای مسلمان است که دولتهای خود را تحت فشار نمیگذارند خداوند از هیچیک از این دولتها و ملتها نخواهد گذشت
عاملی اضافه کرد: اسرائیل از غزه با جنایات خود بدترین ضربه را به جامعه یهودیان دنیا زد ضربهای که اسرائیل به جامعه یهودی زد هیتلر آن را نزده بود این هفته یک اتفاق جالبی از طرف یهودیان دنیا رخ داد عدهای از یهودیان دنیا طی نامهای به دولت آمریکا اعلام کردند اصلیترین دشمن قوم سامی صهیونیستها هستند سامی ستیزی از زبان اسرائیل نمیافتد و هر کس را میخواهد از چشم آمریکاییها و اروپاییها ساقط کنند.
۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است
آیت الله عاملی با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی، مظهر حضور مردمی، مظهر استقامت و مظهر عزم و اراده بلند ملت ماست، گفت: ۲۲ بهمن روز یاس دشمن و روز پنبه شدن تلاش عظیم و هزینه سنگین دشمن است. حضور در صحنه یک وظیفه ملی و دینی است و در طول تاریخ هر وقت ملت ایران در صحنه نبوده این کشور را تقطیع کردهاند و چنان ضربه زدهاند که قابل جبران نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: دشمن نتیجه یک سال تلاش و تلاش لشکر جرار خود را در ۲۲ بهمن تماشا میکند ۲۲ بهمن تست ملت ماست که آیا در صورت دخالت آنها، ملت ما با آنها همکاری میکند یا نه آنها ۴۵ سال است از ملت ما انتقام میگیرند و هر سال برنامههای خود را بر اساس ۲۲ بهمن تنظیم میکنند.
نظر شما