مردم با حضور در انتخابات در سرنوشت خود مشارکت خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نماز جمعه اردستان، اظهار داشت: تنها ماهی که در آن رحلت و شهادت وجود ندارد ماه شعبان است و ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار، ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز در این ماه قرار دارد و روز صحیفه سجادیه و سالروز ولادت امام سجاد را نیز در این ماه داریم.

وی افزود: در بحث از سبک زندگی دینی تعامل با شهروندان مهم است و باید برای شهروندان در برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که مؤمن محترم بوده و همانگونه که نباید به فرد مسلمان زنده تهمت زد نباید فرد فوت شده را نیز مورد توهین قرار داد و ناسزایی گویی به اموات برای هیچکس مجاز نیست.

دهشیری تصریح کرد: ۴۵ سال پیش و دوران انقلاب در حقیقت دوران آغاز نهضت و اوج‌گیری پیشرفت بود، با ورود امام راحل و هنگامی که رئیس دولت موقت تعیین شد، حکومت پهلوی متوجه نابودی خود شده بود و قصد بمباران و حکومت نظامی را داشتند.

وی ادامه داد: امام راحل با زیرکی خود متوجه اقدامات رژیم پهلوی شد بنابراین با یک فراخوان مردم وارد خیابان‌ها شدند و سرانجام رژیم ۲۵۰۰ ساله پهلوی با حضور حماسه‌ساز مردم نابود شد و در حقیقت مردم با حضور خود هیمنه رژیم پوشالی پوشالی را از بین بردند که در ۲۲ بهمن نیز پیروزی انقلاب ایجاد شد.

امام جمعه اردستان بیان کرد: ایمان به خدا، رهبری امام و حضور قدرتمندانه مردم موجب پیروزی انقلاب شد و هرجا مردم حضور دارند حماسه آفریده می‌شود بنابراین حضور مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب همواره مؤثر بوده است.

دهشیری با بیان اینکه حضور پرشور مردم را در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم داشت، اضافه کرد: حضور مردم، معنای خاص خود را در سال جاری پیدا می‌کند یکی در راهپیمایی ۲۲ بهمن و دیگری در انتخابات است که در یازدهم اسفند مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی در سرنوشت خود مشارکت خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه رعایت قانون برای کاندیدای انتخابات و طرفداران آنان نیز مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: ۷۳ درصد از کل داوطلبان نمایندگی در کشور تأیید صلاحیت شده‌اند و یک ماراتن نفس‌گیر وجود دارد که در شهرستان اردستان نیز ۱۶ نفر تاکنون تأیید شده و مردم باید سرنوشت خود را خودشان تعیین کنند همچنین به انتخاب فرد اصلح بپردازند.