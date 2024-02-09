داوطلبان انتخابات از تخریب یکدیگر خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر آوج ضمن دعوت مؤمنین به رعایت تقوای الهی یاد مرگ را باعث توجه به آخرت دانست و اظهار کرد: تکلیف انسان در دنیا بسیار است باید غرور خود را شکسته و به یاد خداوند متعال بود.

وی عبادت را باعث برطرف شدن غرور دانست و بیان کرد: در انجام عبادات باید توجه ما به این باشد که دچار غرور و کبر نشویم.

امام جمعه آوج با اشاره به فرارسیدن روز مبعث پیامبر اکرم (ص) ادامه داد: مبعث فرصتی برای بازخوانی سیره حضرت رسول (ص) و سبک زندگی پیامبر (ص) است.

وی با اشاره به فرارسیدن انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاندیداها در این ایام به دنبال ارائه برنامه‌ها و معرفی خود باشند و از تخریب دیگران به شدت پرهیز کنند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به لزوم مشارکت در این انتخابات ادامه داد: انتخابات فرصتی برای تعیین سرنوشت ۴ سال کشور و همچنین شکست دشمنان این کشور است.

وی در پایان با اشاره به موفقیت سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی جاسوس‌های موساد در بیش از ۲۷ کشور دنیا عنوان کرد: اسرائیل از این ضربه اطلاعاتی شوکه شده است.