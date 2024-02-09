آرای من و شما مطالبه گر و تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی ظهر جمعه در خطبههای نماز این هفته شهرستان بردسکن اظهار کرد: دشمنان در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند سعی دارند، حضور مردم را کم رنگ جلوه دهند و تردید در دل مردم ایجاد کنند.
امام جمعه بردسکن افزود: تک تک آرای من و شما مطالبه گری و تأثیرگذار است.
وی به شایستگیهای یک فرد اصلح پرداخت و گفت: برای انتخاب یک فرد اصلح به کارنامه او در کشور ورود کنید و توانایی او را بسنجید، برنامهها و صحبتهای آنان را گوش کنید و اگر دیدید حرفهایی زد که اصلاً در توان او نیست بدانید که وعده کذایی میدهد.
امینی با دعوت از مردم شهید پرور بردسکن در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: همه باید بدانیم که دشمن در حال رصد برگزاری این راهپیمایی است و همه تلاش خود را میکند تا از شکوه آن کم شود.
امام جمعه بردسکن ادامه داد: در روز یکشنبه با مشتهای گره کرده نشان خواهیم داد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و اسرائیل کودک کش هم بزودی نابود خواهد شد.
وی همچنین گفت: در دهه فجر امسال بیش از ۱۰۰ برنامه اجرا و ۳۷ پروژه در شهرستان افتتاح شد.
گفتنی است؛ مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه روز یکشنبه در بردسکن از میدان توحید به سمت میدان مرکزی شهر و مراکز بخشها نیز از ساعت ۹ صبح برگزار میشود.
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