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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

امام جمعه خلیل آباد:

تک محصولی بودن در خلیل آباد سم است

تک محصولی بودن در خلیل آباد سم است

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد گفت: تک محصولی بودن شهرستان که فقط وابسته به کشاورزی است باید تجدید نظر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل آباد با گرامیداشت دهه مبارک فجر و دعوت مردم به شرکت در راه پیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: مردم حضور در راهپیمایی را با عشق به خدا و انقلاب شرکت کنند.

امام جمعه خلیل آباد برنامه‌های این دهه را تا کنون ستود و افزود: اقتصاد شهرستان خلیل آباد فقط وابسته به کشاورزی و تنها محصول شهرستان انگور و کشمش است لذا باید تدبیر کنید و با همکاری کارشناسان حوزه کشاورزی را به کشت‌های محصولات کم آب طلب و نیز فعالیت‌های اقتصادی دیگر از جمله کارخانجات فراوری محصولات بیاورید.

وی لزوم توجه به اقتصاد شهرستان را یک امری ضروری نام برد و گفت: سرمایه‌های خود را به جای خرید خانه در مرکز استان به سوی کارهای تولیدی و اشتغال بیاورید و درآمد خود را از راه صرف کشاورزی به دیگر راههای تولیدی و صنعتی هم سوق بدهید.

دستجردی شرکت در انتخابات و حضوری با شکوه را در این عرصه تاریخی ضروری نام برد و افزود: در طول ۴۴ سال انقلاب اسلامی کارهایی خوبی در کشور و در شهرستان صورت گرفته است لذا در نمایشگاه فعالیت‌های ادارات در حاشیه نماز جمعه خیلی کار شده است.

امام جمعه خلیل آباد ناامیدی دشمنان را با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور در انتخابات ۱۱ اسفند نام برد و افزود: همه شما مؤمنین و مومنات باید در امر مهم این دو فریضه نهایت تلاش و اطلاع رسانی را داشته باشید.

کد مطلب 6019193

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