تک محصولی بودن در خلیل آباد سم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل آباد با گرامیداشت دهه مبارک فجر و دعوت مردم به شرکت در راه پیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: مردم حضور در راهپیمایی را با عشق به خدا و انقلاب شرکت کنند.

امام جمعه خلیل آباد برنامه‌های این دهه را تا کنون ستود و افزود: اقتصاد شهرستان خلیل آباد فقط وابسته به کشاورزی و تنها محصول شهرستان انگور و کشمش است لذا باید تدبیر کنید و با همکاری کارشناسان حوزه کشاورزی را به کشت‌های محصولات کم آب طلب و نیز فعالیت‌های اقتصادی دیگر از جمله کارخانجات فراوری محصولات بیاورید.

وی لزوم توجه به اقتصاد شهرستان را یک امری ضروری نام برد و گفت: سرمایه‌های خود را به جای خرید خانه در مرکز استان به سوی کارهای تولیدی و اشتغال بیاورید و درآمد خود را از راه صرف کشاورزی به دیگر راههای تولیدی و صنعتی هم سوق بدهید.

دستجردی شرکت در انتخابات و حضوری با شکوه را در این عرصه تاریخی ضروری نام برد و افزود: در طول ۴۴ سال انقلاب اسلامی کارهایی خوبی در کشور و در شهرستان صورت گرفته است لذا در نمایشگاه فعالیت‌های ادارات در حاشیه نماز جمعه خیلی کار شده است.

امام جمعه خلیل آباد ناامیدی دشمنان را با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور در انتخابات ۱۱ اسفند نام برد و افزود: همه شما مؤمنین و مومنات باید در امر مهم این دو فریضه نهایت تلاش و اطلاع رسانی را داشته باشید.