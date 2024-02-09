۲۲ بهمن روز تجدید پیمان با شهدا با امام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های نماز پس از دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به فرازهایی از سخنان رهبر انقلاب در دیدار کارکنان نیروهای هوایی اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب به موضوع خواص جامعه اشاره و فرمودند خواص در کشور ما به تکلیف عمل می‌کنند می‌فهمند چه کار می‌کنند جبهه بندی ها را می‌فهمند دوست و دشمن را می‌شناسند کم هم نیستند.

وی افزود: بعضی مردم که در ظاهر عوام هستند از برخی خواص بهتر می‌فهمند به تکلیف عمل می‌کنند دوست را می‌شناسند دشمن را می‌شناسند نقش خواص در انتخابات بسیار مهم است خواص باید در انتخابات نقش آفرینی کنند مرشد مردم باشند راهنمایی کنند انتخابات پرشور کنند نقش خواص نقش اساسی است

هاشمی نژاد افزود: همه در انتخابات شرکت کنید انتخابات باعث افزایش قدرت ملی می‌شود قدرت ملی امنیت ملی می‌آورد انتخابات قدر السهم ما نسبت به نظام و انقلاب است عدم شرکت در انتخابات یعنی سپردن حق مسلم خود به دیگران است حضور پرشور در انتخابات کشور انقلاب و ملت را بیمه می‌کند.

وی گفت: حضور باید پرشور و مثال زدنی باشد حضور پرشور امید دشمن را به یاس مبدل می‌کند و دشمن را سر جای خود می‌نشاند و باعث تقویت نظام و مایه آبرومندی و عزت اسلام و نظام اسلامی است.

امام جمعه عسلویه افزود: اگر در انتخابات شرکت نکنیم به خودمان ضربه زده‌ایم و حق مسلم خود را به دیگران دادیم که این نوعی خودزنی است.

وی بیان کرد: به فکر باشیم چه کسانی از رأی دادن ما شاد و چه کسانی دلخور و ناشاد می‌شوند و دشمنان از رأی ندادن ما شاد می‌شوند ولی دوستان انقلاب شهدا امام شهدا و رهبر انقلاب و امام عصر (عج) از رأی دادن ما خوشحال می‌شود.

وی گفت: اگر از فرد یا افرادی یا مسئولی دلخوری داریم نباید باعث عدم مشارکت ما در انتخابات شود شرکت در انتخابات مایه عزت اسلام و عزت انقلاب است.

امام جمعه عسلویه گفت در دهه فجر هستیم انقلاب اسلامی برکات زیادی برای کشور و ملت ما داشته است افتخارات بزرگی نصیب کشور و ملت ما شده است بیش ۱۰۰ افتخار خیلی مهم می‌توانیم نام ببریم بعد از انقلاب سرعت پیشرفت علمی در ایران ۱۱ برابر جهانی است شاه تجهیزات و ادوات نظامی از آمریکا وارد می‌کردیم ولی اجازه نمی‌دادند جوانان ما آنها را به کار بیندازند باید مستشاران آمریکایی می‌آمدند برخی این تجهیزات خراب می‌شد نمی گذاشتند جوان ایرانی اجازه نداشتند به آنها دست بزند شاید چیزی از آن یاد بگیرد.

وی گفت: پس از انقلاب جوان متفکر ما به رشد و بلوغ رسیدند چه کارهایی کردند اینها برکات انقلاب است دومین تولید کننده داروی گیاهی ضد بیماری ایدز هستیم دومین تولید کننده دریچه قلب در جهان اولین تولید کننده داروی درمان رماتیسم در جهان هستیم اینها بخش‌هایی از برکات انقلاب است.

امام جمعه عسلویه گفت: دشمن چه بخواهد چه نخواهد انقلاب به دنیا صادر شده است نمونه آن همین بیداری اسلامی در سراسر دنیاست و جبهه مقاومت قدرتمند شده و حرف برای گفتن دارد، انقلاب کشور عراق سوریه و یمن و مظلومان عالم را نجات داد و اینها از برکات انقلاب است.

وی گفت: انقلاب اسلامی کاخ‌های ستمگران را ویران کرد، قدرت ملت یمن را ببینید کشتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را می‌زنند این جرأت و قدرت به برکت انقلاب اسلامی است و درود خدا بر شهیدان و به حضرت امام و دعای سلامتی کنیم برای وجود ذی جود رهبر حکیم و فرزانه انقلاب رهبر مقتدر که پس از حضرت امام انقلاب وجهان اسلام به نحو شایسته ای رهبری کرده‌اند که بخش زیادی از برکات عظیم انقلاب از وجود مبارک ایشان است مدیون هستیم که برای رهبر دعا کنیم جهت شوکت و عزت ایشان دعا کنیم.

امام عسلویه فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن را پیشاپیش تبریک گفت و افزود: یکشنبه روز موعود و روز تجدید پیمان با شهدا با امام شهدا و تجدید عهد با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، روز جشن بزرگ انقلاب اسلامی است، بارها تاکید کرده‌ام وضو بگیریم وبا وضو در راهپیمایی شرکت کنیم و با حضورمان بینی دشمن را به خاک بمالیم.