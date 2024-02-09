مردم نقطه قوت جمهوری اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مخفی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اظهار کرد: آنچه در دوران حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت آن با وجود توطئه‌های دشمنان توجه جهان را به خود جلب کرده حضور همیشگی مردم در صحنه بوده است.

وی در خصوص ویژگی مردمی بودن جمهوری اسلامی گفت: از سال ۴۲ و از همان روزهای آغازین نهضت اسلامی امام (ره) همواره به جایگاه مردم توجه ویژه داشتند و تاکید می‌کردند مردم در تمام امور باید نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت موقت، آقای بازرگان معتقد بود بعد از پیروزی انقلاب باید تحصیل‌کردگان لیبرال برای کشور تصمیم‌گیری کنند و دیگر نیازی به حضور مردم نیست که امام (ره) با این دیدگاه مخالفت کردند چرا که مردم را پشتوانه حکومت اسلامی می‌دانستند و به حضور آنها معتقد بودند.

فرماندار شهرستان همدان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی را وجود مردم می‌دانند و بر نقش بارز آنها تاکید دارند، اضافه کرد: دشمن متوجه نقطه قوت جمهوری اسلامی یعنی مردم شده بنابراین القای یاس و ناامیدی در بین آنها را در پیش گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن از حضور پرقدرت و همیشگی مردم برای پیشرفت کشور هراس دارد، افزود: مقام معظم رهبری بر ایجاد امید خصوصاً در جوانان و آینده‌سازان کشور با بیان دستاوردهای نظام و حل مشکلات کشور تاکید دارند.

مخفی با بیان اینکه استکبار و دشمن صهیونیستی تنها راه جدا کردن مردم از نظام را ایجاد ناامیدی و سیاه‌نمایی می‌دانند، بیان کرد: ایران با تلاش و گذر از موانع بر قله افتخار ایستاده که رتبه هشتم جهان در حوزه چرخه کامل هسته‌ای، رتبه ششم در سلول‌های بنیادین، رتبه اول در علوم پزشکی و رتبه سوم سدسازی تنها بخش کوچکی از این افتخارات است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به افتتاح ۲۰۸ پروژه با ۲ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان در دهه فجر در سطح شهرستان گفت: سال گذشته شهرستان همدان با کمبود آب مواجه بود که با پیگیری دولت در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۰ لیتر در ثانیه آب وارد همدان می‌شود این در صورتی است که تنها ۲ هزار لیتر در ثانیه مصرف شهرستان همدان است.

فرماندار همدان با بیان اینکه اگر این طرح جهادی انجام نمی‌شد این روزها برای آب شرب دچار مشکل بودیم، افتتاح بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکباتان را خدمت دیگری به مردم دانست و گفت: در زمینه مسکن و راهسازی هم پروژه‌های خوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس و لزوم حضور حماسی در آن برای ایران قوی خاطرنشان کرد: ۳۲۰ شعبه اخذ رأی در شهرستان همدان آماده شده است.