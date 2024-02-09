خواص جامعه برای حضور پرشور مردم در انتخابات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بندر دیر با تبریک ایام الله دهه فجر و ۲۲ بهمن، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما با وجود همه توطئه‌ها و جنگ تحمیلی و تحریم‌ها در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های فوق العاده‌ای داشته اما مشکلات معیشتی که مردم دارند، این دستاوردها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

امام جمعه دیر با اشاره به افتتاح و اجرای ۹۴ پروژه با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در دهه فجر در شهرستان دیر، افزود: یکی از دغدغه‌های مردم در بحث راه است و بعضی از راه‌های شهرستان امن و ایمن نیست که در دهه فجر تعریض و ایمن‌سازی ۵ کیلومتر جاده ساحلی بردخون به دیر افتتاح شد و اجرای پروژه جاده آبدان به دوراهک و پیچ‌های جاشک اقداماتی انجام خواهد شد.

وی به برخی دیگر از پروژه‌های دهه فجر از جمله مرکز فنی و حرفه‌ای، اسکله رمپ، ساختمان ثبت استاد و ساختمان عملیات اداره بندر در شهرستان اشاره کرد و افزود: امیدواریم با تلاش مسؤولان مشکلات معیشتی مردم برطرف شود که لذت این پروژه‌ها را بچشند.

حسینی با اشاره به افتتاح درمانگاه شهید خلیل فخرایی با تلاش سپاه استان و شهرستان و یکی از خیرین، گفت: این درمانگاه تجهیز شده و به مردم خدمات خواهد داد و با توجه به پیگیری‌ها شاهد حضور پزشکان عمومی و متخصص خواهیم بود که انتظار است شبانه روزی شود.

وی خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن روز ملی ما است و باید جشن بگیریم و طبق روال هر ساله با حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کنیم و وفاداری خود به رهبری و نظام دهیم.

امام جمعه دیر تاکید کرد: حضور گسترده ملت ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن، دشمن را مأیوس و دوستان را شاد و اقتدار ملی ما را به رخ دشمن خواهد کشید.

وی با بیان اینکه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشور شرکت خواهند کرد، ابراز داشت: ما هر وقت احساس کردیم دشمن روی موضوعی تبلیغ کرده و سعی می‌کند مردم را نسبت به آن بدبین می‌کند باید آنجا مقابل دشمن بایستیم و آنچه را که باعث خشم دشمن می‌شود عملیاتی کنیم.

حسینی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی پشتیبان ملت‌های مظلوم است‌، افزود: امسال راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث قوت قلب رزمندگان اسلام در یمن، عراق، سوریه و لبنان و بویژه باعث قوت قلب رزمندگان فلسطین خواهد شد. بنابراین خود و خانواده‌ها و دوستانتان در این راهپیمایی شرکت کنید.

وی با تاکید بر استفاده از معنویت ماه شعبان و تبریک روز پاسدار و جانباز، تصریح کرد: پاسداران از سالار شهیدان درس ایثار و فداکاری آموختند و در مبارزه با متجاوزین جانشان در طبق اخلاص گذاشتند و برخی شهید و برخی جانباز شدند.

حسینی تاکید کرد: سپاه پاسداران از بدو تأسیس تا امروز در همه عرصه‌ها خوش درخشیده است و امروز منشأ آثار ارزنده برای مردم نظام اسلامی و خاری در چشم دشمنان است.

وی با تاکید بر گرفتن درس روشنگری روشنگری جهاد تبیین از امام سجاد (ع)، عنوان کرد: همه بویژه نسل جوان با صحیفه سجادیه یادگار امام سجاد (ع) بیشتر آشنا شوند و از این کلمات نورانی الهام گیرند.

حسینی با اشاره به شناسایی، کشف و ضربه زدن به عناصر اصلی و فرعی موساد در ۲۸ کشور جهان توسط وزارت اطلاعات، گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) واقعاً حماسه آفریدند و این اقدام از بزرگترین ضرباتی بود که تاکنون به این سازمان جاسوسی وارد شد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی، بیان داشت: نیروی هوایی در جریان پیروزی انقلاب و بعد از آن کارهای درخشانی انجام دادند.

خطیب جمعه دیر با بیان اینکه دشمن برای خواص برنامه دارد که آنها را دچار تردید و تأمل کند که نتوانند به موقع اقدام کنند، یادآور شد: خواص جبهه حق باید به موقع تشخیص و اقدام و اظهارنظر کنند.

وی اضافه کرد: خواص جامعه اسلامی باید نسبت به مسئله فلسطین و غزه موضع گیری و جهاد تبیین و مردم را روشن کنند تا دولت‌هایشان را وادار کنند که اگر در مقابل رژیم صهیونیستی نمی‌ایستند حداقل کالا برای آنها نفرستند.

حسینی خواستار نقش آفرینی و جهاد تبیین خواص جامعه در خصوص مسئله انتخابات شد و عنوان کرد: انتخابات اگر پرشورتر برگزار شود قدرت ملی را بیشتر می‌کند و امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین خواص باید برای حضور پرشور مردم در انتخابات تلاش کنند.

وی عنوان کرد: همه کسانی که قدرت تشخیص مسائل دارند تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند و برای برگزاری انتخابات پرشور تلاش و تبلیغ کنند.

امام جمعه دیر با تبریک مبعث پیامبر اسلام (ص)، بیان کرد: صداقت، امانت داری، وفاداری به عهد، خوش خلقی و مردم داری پنج ویژگی نزدیک ترین افراد به پیامبر اسلام در آخرت است.