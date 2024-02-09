احداث کمربندی شمالی و جنوبی دماوند به طور جدی در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی ظهر جمعه در آئین افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی شهرداری دماوند اظهار کرد: خداوند را شاکریم که مطالبات دیرینه مردم در دولت مردمی سیزدهم محقق شده است.
وی افزود: امسال پروژههای دهه مبارک فجر در شهرستان دماوند ۷۰ پروژه با اعتباری بالغبر ۶۰۰ میلیارد تومان است که در این ایام مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و بیشتر پروژههایی که در دو سال دولت مردمی پیگیری کردیم، تحقق یافته است.
فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: پروژههای امروز نیز برای منطقه بسیار ارزشمند هستند که با پیگیری شورای اسلامی شهر و شهردار تلاشگر دماوند در حال تحقق است.
طاهرخانی ادامه داد: احداث تقاطع زیرگذر جاده اصلی تهران - دماوند با بلوار شهید سلیمانی در کنار احداث جادههای کمربندی جنوبی و شمالی یکی از مطالبات به حق مردم بود.
طاهرخانی با بیان اینکه پروژه کمربندی به طور جد در حال پیگیری است، تصریح کرد: در خصوص کمربندی شمالی دماوند اعتباراتی اختصاص داده شده است و در خصوص کمربندی جنوبی نیز با حضور ریاست جمهور و وزیر راه که مقرر شد یک بررسی کارشناسی مجدد انجام شود تا در دستور کار دولت قرار گیرد.
فرماندار دماوند عنوان کرد: پروژه آرامستان عمومی با توجه به اینکه آرامستانهای محلی شهر در حال تکمیل است، نیاز بود که این پروژه مهم محقق شود.
وی با بیان اینکه احداث آرامستان مرکزی یکی از مطالبات مطرح شده بود، افزود: طی جلساتی که با مسئولان شهرستان و معتمدین محلات برگزار شد، همراهی لازم صورت گرفت و مقرر شد که در کنار توسعه آرامستانهای محلی، آرامستان مرکزی هم جانمایی و احداث شود.
فرماندار شهرستان دماوند گفت: در مسیر پیگیری برای احداث آرامستان مرکزی دماوند موانعی همچون مسائل زیست محیطی وجود داشت که توانستیم با اخذ موافقتهای لازم موانع را برطرف کنیم.
وی افزود: تحقق این طرح پیگیریهای بسیار زیادی را به همراه داشته است و در فاز نخست ۱۰ هکتار آن از سال آغاز خواهد شد و ۲۷ هکتار در فاز بعدی انجام میشود که با اجرای این طرح، حداقل تا بیش از ۴۰ سال آینده مشکلی برای دفن اموات در شهر دماوند نخواهیم داشت.
نظر شما