حضور گسترده مردم در انتخابات باعث افزایش آبروی ایران خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر قزوین که در مسجدالنبی (ص) قزوین برگزار شد با دعوت مردم به رعایت تقوا اظهار کرد: جامعه و مدینه فاضله باید بر اساس تقوا ساخته شود.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد شعبانیه تاکید کرد: بدون شک انتخاب میلاد امام حسین (ع) به عنوان روز پاسدار اتفاقی شایسته و ارزشمند است.

امام جمعه قزوین ادامه داد: پاسداران قبل از انقلاب اسلامی فرزندان انقلابی امام خمینی (ره) بودند و بعد از تأسیس سپاه نیز با حضور در این نهاد مقدس خود را وقف دفاع از انقلاب اسلامی کردند.

وی با تاکید بر اینکه پاسداران انقلاب اسلامی با جانفشانی در برهه‌های حساس جوانمردی و شجاعت خود را به این ملت اثبات کرده‌اند، تاکید کرد: پاسداران در دفاع از انقلاب اسلامی در برابر فتنه‌ها و در دفاع از حرم همیشه خوش درخشیدند.

آیت الله عابدینی با اشاره به روز جانباز ادامه داد: جانبازان نیز از جسم خود برای دفاع از انقلاب و ملت گذشته و بعد از جانبازی نیز سالهاست با عوارض ناشی از جانبازی درگیر هستند.

وی با بیان اینکه باید از ظلم کردن به دیگران بپرهیزیم، گفت: افرادی که مال مظلومان را غارت می‌کنند بدانند این مردم مظلوم غیر از خدا کسی را ندارند و خداوند منتقم انسان‌های مظلوم است.

امام جمعه قزوین با اشاره به نامگذاری روز میلاد امام سجاد (ع) به نام روز صحیفه سجادیه تصریح کرد: قرآن، نهج البلاغه و همچنین صحیفه سجادیه در بین مردم مظلوم و مهجور هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رعایت تقوا و پرهیز از تخریب دیگران و صداقت با مردم باید در دستور کاندیداها قرار بگیرد.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: انتخابات این دور مجلس شورای اسلامی حساسیت‌های ویژه ای دارد و دشمن به این انتخابات و عدم استقبال مردم از آن دل خوش کرده اما بدون شک مردم پاسخی قاطع به او خواهند داد.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم برای کشور آینده ساز و مهم است، بیان کرد: حضور مقتدرانه و با شکوه مردم در این انتخابات باعث عزت و آبروی ایران اسلامی خواهد بود.

امام جمعه قزوین در پایان با بیان اینکه دشمن تمام توان خود را برای القا نا امیدی و دور کردن مردم از صندوق‌ها رأی به کار بسته است، یادآور شد: هرکسی که تریبون و جایگاهی دارد باید تلاش کند تا این حربه شیطانی دشمن خنثی شود.