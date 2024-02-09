چند پروژه صنعتی شهرستان فریمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و دیگر مسؤولان؛ پروژه‌های صنعتی شهرستان فریمان همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر به بهره‌برداری رسیدند.

بهره‌برداری از یک واحد تولیدی شیشه با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر، بهره‌برداری از یک واحد تولیدی در فاز اول با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی و تولید انواع رنگ‌های ترافیکی با کیفیت بالا و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر و آغاز عملیات اجرایی احداث خط تولید هورمون‌های PMSG و خط تولید ملزومات بسته بندی دارویی با سرمایه‌گذاری ۴۳ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۵۷ نفر؛ از جمله برنامه‌های معاون رئیس جمهور در شهرستان فریمان بود.

معاون رئیس جمهور همچنین در ادامه سفر خود به شهرستان فریمان از فرآیند تولید دریک شرکت دانش‌بنیان بازدید به عمل آورد.