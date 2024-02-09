به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلصالائمه بعدازظهر جمعه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی شهرستان آشتیان اظهار کرد: ۴۴ طرح همزمان با نهمین روز از دهه مبارک فجر، افتتاح و عملیات اجرایی ۶ طرح اقتصادی و عمرانی نیز در این شهرستان آغاز شد.
وی ادامه داد: طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستان آشتیان با اعتباری بالغ بر ۱,۳۵۶ میلیارد ریال اعتبار و سرمایهگذاری بهرهبرداری شد که زمینه اشتغال ۱۶۷ نفر در این شهرستان، ایجاد شده است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: از تعداد کل طرحهای دهه فجر در شهرستان آشتیان، ۴۳ طرح با مجموع اعتبار یک هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال در حوزه عمرانی و یک طرح با ۲۴ میلیارد ریال اعتبار و سرمایهگذاری، اقتصادی است.
مخلصالائمه بیان کرد: در هفته دولت سال جاری نیز ۵۴ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان آشتیان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
فرماندار آشتیان نیز در این آئین گفت: طرح مرغداری آشتیان با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه با سرمایهگذاری ۳۷۰ هزار میلیون ریال و اشتغالزایی ۱۵ نفر امروز افتتاح شد.
علی وروانی بیان کرد: در بخش طرحهای عمرانی دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان آشتیان، اجرای جدول گذاری معابر با متراژ ۲ هزار و ۷۱۰ متر با هزینه ۱۷ هزار و ۷۲۰ میلیون ریال، اجرای زیرسازی معابر با متراژ ۱۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع و هزینه ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال، اجرای آسفالت معابر با متراژ ۱۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع با هزینه ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال و زمین چمن مصنوعی و پل روستای سقرجوق و اجرای دیوار ساحلی با هزینه ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.
وی اظهار کرد: همچنین بهرهبرداری از طرحهای مخابراتی و سایتهای ۴G همراه اول در پنج روستای شهرستان آشتیان با هزینه ۱۲۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
فرماندار شهرستان آشتیان بیان کرد: بهرهبرداری از پنج واحد مسکونی مددجویی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی در این شهرستان انجام شد.
وروانی اضافه کرد: بهرهبرداری از طرح آبرسانی به روستای آهو از شهرستان آشتیان با اعتبار ۱۲ میلیون ریال از دیگر طرحهای این شهرستان بود.
وی افزود: از طرحهای آماده بهرهبرداری بخش بهداشت و درمان شهرستان آشتیان میتوان پدبالگرد اورژانس هوایی با اعتبار ۹ میلیارد ریال، مرکز جامع خدمات سلامت شهری حضرت زینب (س) با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال، خانه روستای فیض آباد با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اشاره کرد.
فرماندار شهرستان آشتیان ادامه داد: در بخش شرکت توزیع برق شهرستان آشتیان ۱۸ طرح با اعتبار بالغ بر ۱۲۲ میلیارد ریال و طرح مسکن ملی با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال نیز از دیگر طرحها است.
وروانی گفت: همچنین طرح آبرسانی به شهرک اقدام ملی مسکن آشتیان با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد ریال امروز بهرهبرداری شد.
نظر شما