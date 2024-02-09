فرآیند تغییر حوزه انتخابیه برای نامزدهای انتخاباتی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلایی با اشاره به اینکه فرآیند تغییر حوزه انتخابیه برای نامزدهای انتخاباتی در سامانه جامع فراهم شد، اظهار کرد: طبق قانون مربوطه این درخواست نهایتاً تا پایان ۲۵ بهمن از سوی فرمانداران مراکز حوزه و وزارت کشور قابل وصول است.

وی افزود: پس از دریافت درخواست، فرماندار مبدأ حداکثر ظرف یک روز درخواست و مدارک نامزد رو به مقصد از طریق سامانه جامع ارسال کرده و هیأت اجرایی مقصد حداکثر ظرف دو روز به درخواست رسیدگی کرده و نظر خود را به نظارت استان ارسال می‌کند.

جلایی با اشاره به ادامه فرآیند تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان مجلس گفت: نظارت استان حداکثر ظرف دو روز با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت، نظر خودش را اعلام کرده به هیأت اجرایی و در صورت مثبت بودن پرونده به صورت سیستمی، کامل منتقل می‌شود به مقصد؛ و در صورت منفی بودن جواب نامزد در حوزه مبدا باقی می‌ماند.