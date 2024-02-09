به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، محمدعلی کاوسی اظهار داشت: ساعت ۲۳ شب گذشته خبر مفقودی ۱۰ گردشگر در کویر اصفهک طبس توسط مدیر یکی از بوم‌گردی‌های این شهرستان، به مرکز ۱۱۲ هلال احمر استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بنا بر گزارش مدیر بوم‌گردی این ۱۰ نفر گردشگر شامل چهار خانم و شش نفر آقا مقرر بوده بعدازظهر روز گذشته به محل بوم‌گردی مراجعه کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: با توجه به گستردگی کویر دو تیم امدادی هلال احمر بلافاصله به کویر اصفهک اعزام شدند و عملیات جست‌وجو در تاریکی شب آغاز شد.

کاوسی بیان کرد: مرکز عملیات و پاسخگویی هلال احمر در تماس مجدد با مدیر بوم‌گردی متوجه تردید وی از تاریخ مراجعه گردشگران به محل بوم‌گردی شد.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی تا ساعت ۱۴ امروز به دنبال مفقودین در کویر بودند که بالاخره آنان را در منطقه ماچ کوه در کویر طبس پیدا کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تاکید کرد: بنا بر وظیفه ذاتی نیروهای امدادی هلال احمر، این جمعیت به ندای هر شهروند درخواست کننده پاسخ مثبت می‌دهد لذا ضروری است تا شهروندان در تماس با مرکز ۱۱۲ دقت بیشتری داشته باشند تا در ارائه خدمات نیروهای امدادی خللی ایجاد نشود.

کاوسی خاطرنشان کرد: نیاز است تا مردم مرکز ۱۱۲ را اشغال نکنند و گردشگران و مسافران نیز در سفرهای خود دقت بیشتری داشته باشند و اطلاعات ورودی و خروجی خود را به محل اقامت ثبت کنند.

وی به تجهیز کویر نوردان به ردیاب تاکید کرد و بیان داشت: اغلب ردیاب‌ها دارای قابلیت درخواست کمک اضطراری هستند، با این سیستم اگر مسافر در مسیر دچار مشکل شود، جی پی اس سریعاً درخواستی مبنی بر کمک و حاوی موقعیت مسافر برای مدیر ارسال می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه با داشتن ردیاب می‌توان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کمک مسافر رفت و مشکل را برطرف کرد، گفت: سیستم درخواست کمک اضطراری بنا بر شرایط می‌تواند در ردیاب خودرو تور و یا ردیاب همراه گردشگران وجود داشته باشد.

کاوسی افزود: گردشگران اگر قصد رفتن به کویر را دارند بهتر است برنامه سفر خود را با یک یا دو نفر از نزدیکان در میان بگذارند، در این صورت اگر با مشکل و یا حادثه‌ای مواجه شوند با گروه‌های امداد به کمک می‌آیند.

وی یکی دیگر از مهم‌ترین نکات سفر به کویر را آشنایی با مسیر و محل اقامت در این منطقه دانست و تصریح کرد: مسافران قبل از اینکه راهی کویر شوند باید از سرپرست گروه خود بخواهند تا برای آنها توضیح دهد که سفر از کجا شروع شده و چگونه به اتمام می‌رسد و برای رسیدن به نقطه پایان باید کدام مسیرها را طی کنند.