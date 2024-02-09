افتتاح همزمان ۱۳ پروژه آموزشی و ورزشی در ایوان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز جمعه همزمان با نهمین روز از دهه مبارک فجر و در جریان سفر «حسن بهرام نیا» استاندار ایلام به شهرستان ایوان ۱۳ پروژه آموزشی و ورزشی آموزش و پرورش در این شهرستان به بهره برداری رسید.

در آئین افتتاح این پروژه‌ها «علی درویشی» مدیرکل آموزش و پرورش استان با تشریح تعداد و ویژگی‌های مختلف پروژه‌های افتتاحی شهرستان، به دستیابی آموزش و پرورش استان در احداث ۵۰ چمن مصنوعی در سطح مدارس در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: این در حالیست که تا پیش از این دولت فقط ۱۴ چمن مصنوعی در استان وجود داشته است.

افتتاح مدرسه سبز ۱۲ کلاسه شهر ایوان، مدرسه ۳ کلاسه پسرانه متوسطه اول علوی دهستان کلان، کلان، افتتاح مدرسه شهید هاشمی نژاد روستای چهارمله، چهارمله، بهسازی و نوسازی قسمت‌های مختلف اردوگاه دانش آموزی هفتم تیر خوران، خوران، افتتاح چمن مصنوعی دبیرستان شهید مرادی، مرادی، افتتاح چمن مصنوعی دبیرستان آیت الله خامنه ای ، افتتاح چمن مصنوعی دبستان عصمت، عصمت، اتمام پروژه شاداب سازی ۱۵ مدرسه شهرستان در قالب طرح شهید عجمیان، عجمیان، آسفالت حیاط دبیرستان متوسطه اول شهید رستمی شهر زرنه، زرنه، آسفالت حیاط دبیرستان متوسطه اول آیت الله طالقانی، طالقانی، آسفالت حیاط دبستان شهید خلیل رشیدی آسفالت حیاط دبستان شهید منتظر قائم، قائم، کلاس درس تخصصی تربیت بدنی شهید پیرحیاتی از جمله این طرح‌ها بودند

مجموع اعتبارات هزینه شده در این طرح‌ها را بالغ بر ۴۰۱ میلیارد ریال بوده است.