پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان کشور در قم

مرتضی سخایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان کشور و از چارچوب مسابقات دور گروهی به مدت سه روز به میزبانی قم برگزار شد.
رییس هیات بسکتبال استان قم افزود: در این مسابقات که از چارچوب گروه H بسکتبال نوجوانان کشور برگزار شد تیمهای خانه بسکتبال قم، طبیعت اسلامشهر و خانه بسکتبال قزوین حضور داشتند.
وی بیان کرد: در دور رفت مسابقات که طی هفتههای گذشته در تهران برگزار شد تیم قم صاحب یک پیروزی و یک شکست شده بود.
سخایی گفت: مرحله دوم لیگ نوجوانان کشور در هفته اول اسفند ماه برگزار میگردد و خانه بسکتبال قم با تیمهای شکلی تهران، افران البرز و کنکو تهران به رقابت میپردازند.
وی هم چنین رده بندی نهایی گروه H که دور برگشت آن به میزبانی قم برگزار شد را به شرح زیر عنوان کرد:
۱ - طبیعت اسلامشهر، ۴ بازی، ۴ برد و ۸ امتیاز
۲- خانه بسکتبال قم، ۴ بازی، ۲ برد و ۶ امتیاز
۳- خانه بسکتبال قزوین، ۴ بازی، بدون برد و ۴ امتیاز
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