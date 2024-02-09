پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان کشور در قم

مرتضی سخایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان کشور و از چارچوب مسابقات دور گروهی به مدت سه روز به میزبانی قم برگزار شد.

رییس هیات بسکتبال استان قم افزود: در این مسابقات که از چارچوب گروه H بسکتبال نوجوانان کشور برگزار شد تیم‌های خانه بسکتبال قم، طبیعت اسلامشهر و خانه بسکتبال قزوین حضور داشتند.

وی بیان کرد: در دور رفت مسابقات که طی هفته‌های گذشته در تهران برگزار شد تیم قم صاحب یک پیروزی و یک شکست شده بود.

سخایی گفت: مرحله دوم لیگ نوجوانان کشور در هفته اول اسفند ماه برگزار می‌گردد و خانه بسکتبال قم با تیم‌های شکلی تهران، افران البرز و کنکو تهران به رقابت می‌پردازند.

وی هم چنین رده بندی نهایی گروه H که دور برگشت آن به میزبانی قم برگزار شد را به شرح زیر عنوان کرد:

۱ - طبیعت اسلامشهر، ۴ بازی، ۴ برد و ۸ امتیاز

۲- خانه بسکتبال قم، ۴ بازی، ۲ برد و ۶ امتیاز

۳- خانه بسکتبال قزوین، ۴ بازی، بدون برد و ۴ امتیاز