به گزارش خبرگزاري مهر از كميته اطلاع رساني و روابط عمومي ستاد انتخابات كشور، متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است :

به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند، همانگونه كه مستحضريد اخذ راي در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 1/12/82 آغا و تا ساعت 6 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. شايسته است به منظور جلوگيري از ازدحام بيش از حد افراد در شعبات اخذ راي از مراجعه دست جمعي و گروهي به شعبات اخذي راي به منظور هرگونه سوء استفاده هاي احتمالي خودداري نمايند. همچنين لازم است هر فرد واجد شرايط به تدريج و در طول روز به صورت انفرادي و با در دست داشتن شناسنامه شخصا به شعبات اخذ راي مراجعه نمايد و استفاده از هرگونه وسايل و امكانات دولتي در جابجايي و حمل و نقل راي دهندگان ممنوع بوده و با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد .