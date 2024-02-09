پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی به ۲۷۸ میلیارد تومان رسید

مرتضی ذاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اعتبار تخصیصی نقدی تا ۱۸ بهمن ماه به استان ۶۷۱ میلیارد تومان و اسناد خزانه ۴۱۴ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به برگزاری هفت جلسه کمیته استانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در استان عنوان کرد: در این کمیته‌ها هزار و ۱۵ طرح به مبلغ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان مصوب و به بانک‌های عامل معرفی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات در استان شتاب گرفته است، ادامه داد: تا ۱۸ بهمن ماه ۲۷۸ میلیارد تومان به ۳۲۸ طرح پرداخت شده است.

به گفته ذاکریان میزان پرداختی هفته گذشته ۲۲۸ میلیارد تومان به ۳۱۱ طرح بوده است.

وی عنوان کرد: از دستگاه‌های متولی و همچنین بانک‌های عامل انتظار است همچنان در سرعت بخشیدن به بررسی، پیگیری و پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجدالشرایط توجه ویژه داشته باشند.