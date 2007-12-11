صغری بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست چند روز قبل مدیرکل امور انجمنها و مشارکتهای نهاد با رئیس سازمان بازرسی این استان درخصوص بدهی های نیم درصدی شهرداری شیراز به کتابخانه های عمومی، گفت: این جلسه قرار بود پیشتر برگزار شود که شهردار با حضور خود یا نماینده اش در آن مخالفت می کرد و به همین خاطر بارها به تاخیر افتاده بود.

وی افزود: در این نشست بعد از تشریح وضعیت بدهی ها، رئیس سازمان بازرسی استان به شهرداری شیراز نسبت به پرداخت هرچه سریعتر بدهی اش به انجمن کتابخانه های عمومی این شهر هشدار داد و از شهردار خواست برای شروع پرداختها، بدهی سال جاری اش را به عنوان اولین قسط معوقه پرداخت کند.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان فارس درباره میزان بدهی ها اضافه کرد: اگر قرار بر اجرای قانون باشد، شهرداری شیراز از ابتدای تدوین قانون مربوط به نیم درصد (سال 83) بیش از 2 میلیارد تومان به انجمن کتابخانه های عمومی شهر بدهکار است و ریالی از این مبلغ را تاکنون پرداخت نکرده است. از این میزان، رقم بدهی امسال شهرداری بیش از 700 میلیون تومان است که برای پرداخت آن تاکنون نامه نگاری های زیادی با استاندار و رئیس سازمان بازرسی داشته ایم اما نتیجه ای نگرفته ایم.

بابایی اضافه کرد: شهرداری برای توجیه عدم پرداخت هایش به هزینه هایی که در فرهنگسراها و احیاناً کتابخانه هایی که آنجاست متوسل می شود اما بر اساس قانون این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارند و هزینه های مذکور جزء وظایف فرهنگی شهرداری محسوب می شود.

مدیر امور کتابخانه های عمومی فارس درباره نتیجه جلسه ای که با نماینده شهرداری و در دفتر رئیس سازمان بازرسی استان داشته است، گفت: نماینده شهرداری رقم بدهی ها را نپذیرفت اما قرار شد که میزان آنها را به شهردار منتقل و نتیجه تصمیم گیری ها را هرچه سریعتر به سازمان بازرسی اعلام کند.

وی افزود: با توجه به مبالغی که توسط شهرداری های دیگر استان و نیز برخی کلان شهرهای کشور - از جمله تهران - بابت بدهی نیم درصدی پرداخت شده، ما نیز نسبت به پرداخت بدهی های شهرداری به کتابخانه ها امیدواریم.

به گزارش مهر، براساس قانون مصوب سال 82 مجلس شورای اسلامی، شهرداری های کشور موظف اند نیم درصد از کل درآمدهایشان را برای هزینه شدن در کتابخانه های عمومی به حساب انجمن کتابخانه های عمومی همان شهر واریز کنند که بسیاری از شهرداری های کشور تاکنون این کار را به طور کامل انجام نداده اند.