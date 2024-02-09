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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۲

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان:

خوزستان می‌تواند زبان گویای انقلاب اسلامی باشد

خوزستان می‌تواند زبان گویای انقلاب اسلامی باشد

اهواز- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: امروز ه ‌خوزستان ‌این ظرفیت را دارد که بتواند زبان گویای انقلاب اسلامی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی بعد از ظهر امروز جمعه در آئین افتتاح یادمان مدرسه شهدا در خرمشهر اظهار کرد: خوزستان تعداد ۲ هزار و ۸۴۰ دانش‌آموز شهید و ۳۰۶ فرهنگی شهید تقدیم انقلاب کرده است و این سند افتخاری برای مردم استان است‌.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با اظهار اینکه تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان اولویت اصلی مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان است، توضیح داد: خوزستان امروز در عرصه راهیان نور پیشتاز کشور است.

وی ادامه داد: اردوهای یادشده مهمترین تجلی تحقق مفاد سند تحول بنیادین در حوزه تربیت عبادی اخلاقی است و امروز این اردوها فرصتی را فراهم کرده‌اند که نسل جوان ما در سراسر کشور بیاید و از نزدیک با حماسه سازان عرصه دفاع مقدس و دلاورمردی‌های آنان آشنا شود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: خوزستان امروز این ظرفیت را دارد که بتواند زبان گویای انقلاب اسلامی باشد و در این مسیر باید با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی و علمی خود قدم در تحقق فرامین مقام معظم رهبری در راستای جهاد تبیین بردارد.

حبیبی گفت: امروزه شاهد افتتاح یادمان مدرسه شهدا هستیم و بی شک یکی از مهمترین کارکردهای این یادمان‌ها الگوسازی در مسیر آرمان‌های انقلاب است.

کد مطلب 6019336

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