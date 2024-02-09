به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی بعد از ظهر امروز جمعه در آئین افتتاح یادمان مدرسه شهدا در خرمشهر اظهار کرد: خوزستان تعداد ۲ هزار و ۸۴۰ دانش‌آموز شهید و ۳۰۶ فرهنگی شهید تقدیم انقلاب کرده است و این سند افتخاری برای مردم استان است‌.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با اظهار اینکه تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان اولویت اصلی مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان است، توضیح داد: خوزستان امروز در عرصه راهیان نور پیشتاز کشور است.

وی ادامه داد: اردوهای یادشده مهمترین تجلی تحقق مفاد سند تحول بنیادین در حوزه تربیت عبادی اخلاقی است و امروز این اردوها فرصتی را فراهم کرده‌اند که نسل جوان ما در سراسر کشور بیاید و از نزدیک با حماسه سازان عرصه دفاع مقدس و دلاورمردی‌های آنان آشنا شود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: خوزستان امروز این ظرفیت را دارد که بتواند زبان گویای انقلاب اسلامی باشد و در این مسیر باید با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی و علمی خود قدم در تحقق فرامین مقام معظم رهبری در راستای جهاد تبیین بردارد.

حبیبی گفت: امروزه شاهد افتتاح یادمان مدرسه شهدا هستیم و بی شک یکی از مهمترین کارکردهای این یادمان‌ها الگوسازی در مسیر آرمان‌های انقلاب است.