آینده تیم نساجی امیدوارکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، لوکاس الکارزا در نشست خبری بعد از بازی با آلومینیوم اراک با بیان اینکه به نظرم این بازی بازی تک گلی بود برای اینکه هر دو تیم در بازی جنگنده و با انرژی بالایی ظاهر شدند، افزود: نبرد تن به تن را شاهد بودیم.

وی ادامه داد:؛ با توجه به شرایط ذکر شده آن تیمی که گل اول را می‌زد احتمال برنده شدن آن وجود داشت و با توجه به اینکه اتلاف وقت زیادی داشتیم و بازی مدام در حال توقف بود ادامه کار برای تیم مقابل سخت‌تر شد.

وی با بیان اینکه تیم آلومینیوم از تک موقعیت خود استفاده کردند و گل را به ثمر رساندند، گفت: ما متأسفانه نتوانستیم از موقعیت استفاده کنیم.

سرمربی تیم نساجی مازندران ادامه داد: بازی کنونی متفاوت بوده است وبا توجه به شرایط بد زمین امکان پاسکاری و کوتاه کار کردن نبود و دو تیم نیز در این زمینه مشکل داشتند.

الکارزا تاکید کرد: ما نیازمند آن هستیم که کار را بالا ببریم و کیفیت کار را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه باید عملکرد و کیفیت کار را در ۳۰ متر آخر زمین حریف بالا ببریم، گفت: این مسئله سبب می‌شود تا سرنوشت بازی عوض شود.

وی با تاکید بر اینکه باید با تمرین کار خود را بهتر کنیم, ادامه داد: برخی بازیکنان نظیر محمد عباس‌زاده دیر به جمع بازیکنان اضافه شدند و نیاز به تمرین و زمان بیشتری با تیم دارند و من به آینده تیم خوشبین هستم.

سرمربی نساجی مازندران گفت: با کاری بیشتر می‌توانیم نیم فصل دوم بهتری را داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه حسینی نیز در جمع ما نبوده است افزود: اگر وی نیز اضافه شوند نفرات بیشتری خواهیم داشت و دستمان بازتر خواهد شد.