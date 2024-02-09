به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی در حاشیه رقابتهای بینالمللی کشتی پهلوانی در تبریز درباره وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: قرار شد یک تیم تخصصی در این باره نظرش را به ما اعلام کند تا ما درباره رسیدگی به وضعیت چمن بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.
وزیر ورزش و جوانان درباره ناکامی تیم ملی فوتبال در جام ملتهای آسیا خاطرنشان کرد: واقعیت این است که مردم ما همیشه دنبال قهرمانی هستند و قهرمانی است که باعث شور و نشاط آنها میشود. توقع ما از تیم ملی خیلی بیشتر از اینها بود؛ هر چند بچهها انصافا تلاش خود را کردند اما در ورزش بعضی اوقات اتفاقاتی میافتد که مشخص نیست چه نتیجهای به دست میآید. توقعات ما خیلی بیشتر بود و من به سهم خودم از تکتک بچهها و کادر فنی تشکر میکنم. امید داریم در فوتبال ما توجه بیشتری به ردههای پایه شود.
هاشمی ادامه داد: ردههای پایه است که آینده فوتبال هر کشوری را تامین میکند. همچنین در بحث سازمان لیگ باید اقداماتی شود که خروجی آن به نفع تیمهای ملی باشد. برنامهریزی خواهیم کرد تا در زمان خودش درباره فوتبال تصمیمگیری کنیم.
وزیر ورزش درباره بحث پخش تلویزیونی نیز گفت: دوستان اعتقاد دارند تلویزیون دولتی است و بخش خصوصی ارتباطی با آن ندارد اما بر اساس برنامه هفتم پیشبینی شده تعاملی با صداوسیما داشته باشیم که بعد از اینکه شورای نگهبان تصویب کرد ما در قالب آییننامه مشترک به توافقاتی برسیم. واقعیت این است که حق ورزش از پخش تلویزیونی خیلی بیشتر از اینهاست و باید به حق خودش برسد که نیازمند یک قانون جامع است.
نظر شما