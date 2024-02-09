به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین شامگاه جمعه در برنامه‌های دهه فجر شهرستان دیلم ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک دهه فجر اظهار داشت: از تلاش همه مدیران کل استانی در حوزه اقتصادی و همچنین از مدیران کل حوزه عمرانی که در جهت تأمین زیرساخت‌های طرح‌های اقتصادی همکاری لازم را انجام دادند و مدیران حوزه زمین و منابع طبیعی و امور اراضی استان بوشهر که بستر صدور مجوزهای لازم در تسریع روند کار را دارند کمال تشکر را داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، گفت: روند سرمایه گذاری در شهرستان دیلم رو به رشد است و نسبت به ۲ سال گذشته که ارزیابی می‌کنیم طرح‌های جدیدی در حال آغاز و یا به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: اقتصاد شهرستان دیلم متکی به دریا است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما باید حداکثر استفاده از ظرفیت دریا و توسعه مبتنی بر اقتصاد دریا محور را در همه جهات ببریم.

باستین ادامه داد: در شهرستان دیلم در زمینه صنعت مرغ کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته و سرمایه گذاری‌های بسیار خوبی شده است و باید زنجیره این صنعت در شهرستان دیلم تکمیل شود.

وی عنوان داشت: در زمینه مرغداری‌ها تقریباً هفت واحد پرورش مرغ گوشتی داریم که فعال هستند و ظرفیت تولید ۲۲۸ هزار قطعه در روز را دارند و چهار واحد جدید هم در ایام الله دهه مبارک فجر آغاز عملیات اجرایی ان آغاز شده است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: در استان بوشهر و با هدف توسعه صنعت مرغ و تکمیل این زنجیره پیشنهاد داریم که در زمینه سرمایه گذاری واحدهای مرغ مادر که اولین حلقه این صنعت است با توجه به محدودیت فعلی در تأمین مرغ مادر کسانی که تمایل دارند در این زمینه سرمایه گذاری کننئ و ما هم حمایت کامل خواهیم کرد.

باستین بیان داشت: با توجه به اینکه سایت بویرات در این شهرستان واقع شده است فرصت دیگر این شهرستان زنجیره آبزی پروری است و در تولید خوراک و عمل آوری هم هر سرمایه گداری که قصد دارد در این زمینه فعالیت کندتیم اقتصادی استان آماده حمایت‌های لازم در این زمینه خواهد بود.

وی در پایان گفت: در بحث جهاد تبیین انتظار داریم حوزه فرهنگی و اطلاع رسانی در کنار بخش اقتصادی استان باشند و کارهای خوب و بسیار بی بدیلی را که در سطح استان صورت گرفته به سمع و نظر مردم شریف استان برسانند و آگاهی بخشی کنند.