خبرنگار مهر، محمد هادی رستمیان عصر جمعه در مراسم برنامه‌های دهه فجر شهرستان دیلم با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کرده که به ویژه در روستاها شاهد شتاب خوبی در عمران روستاها هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: استان بوشهر به یک‌کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و پروژه‌های متنوع عمرانی در شهرستان‌های ده گانه در دست اجراست.

وی ابراز داشت: در دهه فجر امسال ۱۷۲۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

رستمیان گفت: شهرستان دیلم در دهه مبارک فجر ۲۱۷ برنامه در نظر گرفته شد که ۶۷ مورد پروژه‌های عمرانی و ۱۹ پروژه آن آغاز عملیات اجرایی است که از این تعداد قریب به ۳۲ پروژه در سطح روستاها اجرا شده است‌.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: از پروژه‌های شاخص شهرستان که شاهد بهره برداری و یا آغاز عملیات اجرایی آنها خواهیم بود، می‌توان به سد دره امیری، پست برق، جاده گوره به گچساران، پلاژ بانوان و… اشاره کرد.

رستمیان بیان داشت: عملیات اجرایی فاز دوم جاده گوره به گچساران و همچنین فاز دوم جاده دیلم به بهبهان در دهه فجر آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان‌کرد: پلاژ بانوان خواسته بحق بانوان شهرستان دیلم بوده که باعث رونق گردشگری هم خواهد شد که در دهه فجر عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی جاده دیلم به بی بی حکیمه را در برنامه شهرستان داریم که باعث می‌شود چند روستا از بن بست خارج شوند که بزودی آغاز خواهد شد.

رستمیان در پایان اشاره کرد: همچنین افتتاح ساختمان اداره گاز هم از برنامه‌هایی است که اجرا می‌شود و تقدیم مردم شریف شهرستان دیلم خواهد شد.