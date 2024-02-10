مسیرهای راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام، مسیر و زمان آغاز راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن سطح استان به این شرح است:
ایلام: میدان ٢٢ بهمن – خیابان آیت الله حیدری - زیرگذر رسالت – میدان شهید کشوری-ساعت: ١٠ صبح
آبدانان: مقابل مسجد جامع - میدان ولیعصر (عج) – خیابان شهید مطهری شمالی– خیابان امام (ره) - میدان امام (ره) -ساعت: ٩ صبح
ایوان: مقابل سپاه ناحیه به سمت میدان امام (ره) - ساعت ١٠ صبح
بدره: مقابل مسجد جامع – خیابان امام (ره) – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهید سعیدی – سالن ورزشی چند منظوره بدره- ساعت ١٠ صبح
دهلران: میدان انقلاب به سمت میدان بسیج -ساعت: ١٠ صبح دره شهر: میدان بسیج – خیابان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی – خیابان امام حسین (ع) – نبش پارک شهرداری- ساعت ١٠ صبح
چرداول: سه راهی دریاچه به سمت میدان معلم- ساعت: ١٠ صبح
چوار: ابتدای بلوار شهید هزاوه به سمت خیابان معلم جنب فرمانداری -ساعت: ١٠ صبح
سیروان: گلزار شهدای گمنام - میدان امام (ره) – تقاطع بلوار شمالی امام (ره) – دبیرستان فضیلت -ساعت: ٩: ٣٠ صبح
مهران: میدان نماز –بلوار امام زاده سید حسن (ع) - تقاطع پاسداران – میدان امام (ره) به سمت میدان سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی- ساعت: ١٠ صبح
ملکشاهی: مقابل فرمانداری – بلوار امام (ره) – میدان شهید بهشتی-ساعت: ١٠ صبح
هلیلان: مقابل کمیته امداد به طرف میدان امام (ره) / ساعت: ١٠ صبح
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