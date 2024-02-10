مسیرهای راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام، مسیر و زمان آغاز راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن سطح استان به این شرح است:

ایلام: میدان ٢٢ بهمن – خیابان آیت الله حیدری - زیرگذر رسالت – میدان شهید کشوری-ساعت: ١٠ صبح

آبدانان: مقابل مسجد جامع - میدان ولیعصر (عج) – خیابان شهید مطهری شمالی– خیابان امام (ره) - میدان امام (ره) -ساعت: ٩ صبح

ایوان: مقابل سپاه ناحیه به سمت میدان امام (ره) - ساعت ١٠ صبح

بدره: مقابل مسجد جامع – خیابان امام (ره) – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهید سعیدی – سالن ورزشی چند منظوره بدره- ساعت ١٠ صبح

دهلران: میدان انقلاب به سمت میدان بسیج -ساعت: ١٠ صبح دره شهر: میدان بسیج – خیابان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی – خیابان امام حسین (ع) – نبش پارک شهرداری- ساعت ١٠ صبح

چرداول: سه راهی دریاچه به سمت میدان معلم- ساعت: ١٠ صبح

چوار: ابتدای بلوار شهید هزاوه به سمت خیابان معلم جنب فرمانداری -ساعت: ١٠ صبح

سیروان: گلزار شهدای گمنام - میدان امام (ره) – تقاطع بلوار شمالی امام (ره) – دبیرستان فضیلت -ساعت: ٩: ٣٠ صبح

مهران: میدان نماز –بلوار امام زاده سید حسن (ع) - تقاطع پاسداران – میدان امام (ره) به سمت میدان سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی- ساعت: ١٠ صبح

ملکشاهی: مقابل فرمانداری – بلوار امام (ره) – میدان شهید بهشتی-ساعت: ١٠ صبح

هلیلان: مقابل کمیته امداد به طرف میدان امام (ره) / ساعت: ١٠ صبح