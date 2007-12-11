به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ساعت 8 تا 12 روز 21 آذر ماه و با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس و معاونین، مدیران سازمان بهزیستی کشور و کلیه گروه های درمانی و تحقیقاتی دانشگاه برگزار می شود.

پژوهشگر برتر، پژوهش برتر، ناظر برتر، داور برتر طرح، گروه آزمایشی برتر دارای دانشجو، گروه آزمایشی برتر بدون دانشجو، مرکز تحقیقات برتر، تالیف برتر، ترجمه برتر، داور برتر کتاب، مراجع کتابخانه برتر، دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی از عناوین و حوزه هایی است که در این مراسم معرفی و تقدیر از آنها به عمل می آید.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، برگزاری کارگاه های دانشجویی و اعضای هیئت علمی و کارگاه گزارش طرحهای تحقیقاتی پایان نامه ای از دیگر برنامه های جنبی این مراسم است.