خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هادی شمسی ثانی: این روزها وقتی پای صحبت بزرگترها می‌نشینیم، خاطراتی تعریف می‌کنند که خیلی از آنها در باور ما نمی‌گنجد. مثلاً همین چند روز پیش که در کلینیک تخصصی منتظر ویزیت پزشک متخصص بودم، پیرمرد روستایی که با دست‌های پینه بسته بر عصای خود تکیه زده بود از خاطرات پزشکان هندی و پاکستانی که تا همین سه چهار دهه قبل کار معاینه و درمان مردم را برعهده داشتند، صحبت کرد و گفت: خدا رو شکر حداقل الان این پزشکان متخصص زبان ما را می‌فهمند و تازه خیلی از آنها همشهری خودمان هستند و می‌توانیم با آنها راحت صحبت کنیم که خیلی وقت‌ها تاثیرش از دارو هم بیشتر است.

مرد میانسال دیگری که همان‌جا نشسته بود کلام پیرمرد را ادامه داد و افزود: هم زبان و هم فرهنگ نبودن با پزشکان خارجی بماند که آنها در همه زمینه‌ها و بیماری‌ها و برای همه مردم از زن و مرد گرفته تا کودک و بزرگ، کار طبابت را انجام می‌دادند و الان برای هر درد و بیماری یک پزشک متخصص مرتبط هست و خیلی‌ها هم پزشکان زن هستند که خانم‌ها برای مراجعه به آنها راحت‌ترند.

این گفت‌وگوها و صحبت‌ها بود که شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را در ذهن تداعی کرد و فهمیدم «استقلال» در همه عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، علمی و … بزرگترین هدیه‌ای است که امام خمینی (ره) برای ما به ارمغان آورد؛ استقلالی که به ویژه در عرصه‌های علمی توانسته ضمن زمینه‌سازی شکوفایی استعدادهای جوانان کشور و تربیت دانشمندان در حوزه‌های مختلف، دستاوردهای کم‌نظیری را برای کشور به همراه داشته باشد؛ دستاوردهایی که امروز در نانو، هسته‌ای، هوافضا و… عزت‌آفرین و اقتدار آور بوده است.

بررسی کارنامه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان از مهم‌ترین دستاوردهای این نظام است؛ در حالی که تا پیش از انقلاب اسلامی، رشته‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت نظارت وزارت علوم مدیریت می‌شدند، در دهه ۶۰ و در سال‌های ابتدایی انقلاب، این رشته‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت قرار گرفتند.

ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت از جمله دستاوردهایی است که موجب شد تا علاوه بر هزاران پزشک، نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز برای نظام سلامت تربیت شوند.

هم‌اکنون ۶۸ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد یکی از آنها است؛ این دانشگاه از سال ۱۳۶۵ به عنوان دانشکده پرستاری و مامایی با پذیرش ۴۲ دانشجو در رشته کاردانی پرستاری و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۱۳۷۴ با منفک شدن از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به عنوان یکی از چهل و دو دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مستقل کشور زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت و تحت عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فعالیت خود را در ابعاد بهداشت، درمان و آموزش عالی ادامه داد.

تحصیل دو هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این دانشکده از سال ۱۳۸۷ با مصوبه شورای عالی گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به دانشگاه ارتقا یافت، گفت: هم اکنون حدود دو هزار دانشجو در چهار دانشکده مستقل پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

رضا احمدی با اشاره به وجود ۳۰ رشته مقطع تحصیلی در این دانشگاه افزود: از این تعداد ۱۲ رشته در مقطع کارشناسی و ۱۳ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و پزشکی عمومی است.

وجود پنج مرکز تحقیقاتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه ۱۳۴ عضو هیأت علمی کار تربیت دانشجویان این دانشگاه را برعهده دارند، گفت: وجود پنج مرکز تحقیقاتی «توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت»، «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت»، «پرستاری»، «بیماری‌های عفونی» و «سلامت باروری و جمعیت» از جمله ظرفیت‌های خوب پژوهشی این دانشگاه است.

احمدی با بیان اینکه دانشکده پزشکی این دانشگاه از سال ۱۳۸۹ با پذیرش دانشجو در اولین دوره پزشکی عمومی فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: تا کنون طی شش دوره، ۱۹۵ دانشجوی پزشکی عمومی از این دانشگاه دانش‌آموخته شدند.

تحصیل ۶۰۷ دانشجو در دانشکده پزشکی گناباد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۰۷ دانشجو در دوره پزشکی عمومی این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، گفت: در حالی که در سال‌های گذشته برای تأمین پزشک عمومی در مراکز خدمات جامع سلامت با مشکل مواجه بودیم اما در چند سال اخیر با پذیرش ۴۴ دانشجوی بومی متعهد خدمت نیاز تمامی مراکز تأمین شده است.

کسب تاییدیه سه ساله اعتباربخشی پزشکی عمومی گناباد

احمدی کسب تاییدیه سه ساله اعتباربخشی دوره آموزشی رشته پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد را نشان دهنده کیفیت و سطح بالای آموزشی در این دانشگاه عنوان و تصریح کرد: برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه دو دانشکده پزشکی کشور موفق شد در بین ۶۶ دانشکده پزشکی اعتباربخشی شده، صلاحیت سه ساله دوره آموزش در رشته پزشکی عمومی را کسب کند.

وی با بیان اینکه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان تنها دانشگاه علوم پزشکی کلان منطقه ۹ کشور به این موفقیت دست یافته است، بیان کرد: این موفقیت در حالی رقم خورد که ۳۰ دانشکده تأیید صلاحیت ۲ ساله، ۱۱ دانشکده تأیید صلاحیت یک ساله و ۱۰ دانشکده صلاحیت خود را به صورت مشروط به دست آوردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد اضافه کرد: در حالی که سال‌های ابتدایی انقلاب، چند پزشک خارجی کار درمان مردم منطقه را برعهده داشتند، امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی حدود ۱۷۰ پزشک عمومی و متخصص در رشته‌های مختلف تخصصی، خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان ارائه می‌دهند.

دستاوردها و موفقیت‌های کسب شده در دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان یک دانشگاه غیر مرکز استان و دورافتاده از پایتخت کشور علاوه بر همت و تلاش مدیران و کارکنان آن، نشان دهنده تحقق آرمان عدالت محوری نظام مقدس جمهوری اسلامی و توجه به مناطق محروم و دورافتاده است.

بدون تردید افزایش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ضمن تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز در حوزه‌های مختلف، موجب رشد علمی و ارتقای چشمگیر تولیدات علمی ایران در دنیا و در نتیجه تحقق استقلال، اقتدار و خودکفایی کشور می‌شود.