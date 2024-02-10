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۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۷

باحضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی؛

استخر شنای کارگران شهرستان فارسان افتتاح شد

استخر شنای کارگران شهرستان فارسان افتتاح شد

شهرکرد-سالن استخر شمای کارگران شهرستان فارسان به وسعت ۱۰ هزار متر مربع با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آغار به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مولوی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری صبح شنبه در افتتاحیه سالن استخر شمای کارگران شهرستان فارسان اظهار کرد: ساخت این سالن با زیر بنای ۲۵۵۰ متر مربع از سال ۱۳۹۰ شروع شده بود که همزمان با دهه فجر امسال به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: برای ساخت و تکمیل سالن استخر شنای کارگری شهرستان فارسان ۲۴۰ میلیارد ریال از محل مصوبات دور نخست سفر استانی رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری هزینه شده است.

مولوی اذعان داشت: با بهره برداری از این سالن برای ۱۵ نفر شغل ایجاد شده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در آئین افتتاح این سالن گفت: استخر کارگران شهرستان فارسان پس از ۱۲ سال وقفه با تأمین اعتبار در دولت سیزدهم به سرانجام رسید و همزمان با دهه مبارک فجر امسال به مردم شهرستان فارسان هدیه شد.

صولت مرتضوی همچنین با کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی کارگران شهرستان فارسان افزود: اجرای این طرح با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال اولیه شروع خواهد شد.

وی گفت: این طرح‌های باعث ترویج روحیه نشاط بین جامعه کارگری خواهد شد.

کد مطلب 6019482

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