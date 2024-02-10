پروژه های عمرانی و خدماتی شهرقدس به مناسبت دهه فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح شنبه و همزمان با ایام الله دهه فجر به منظور افتتاح و بهره برداری از پروژه‌های این ایام به شهر قدس سفر کرد.

بر اساس این گزارش استاندار تهران در بدو ورود با استقبال گلی کانی، فرماندار شهر قدس و سایر مسؤولان وارد شهرستان شد و در اولین برنامه سفر با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان والا مقام این منطقه ادای احترام کرد.

برنامه دوم سفر فخاری، استاندار تهران، افتتاح ایستگاه اقلیم‌شناسی خودکار شهرستان قدس بود که با همراهی معاونین استاندار، وحید گلی‌کانی فرماندار قدس و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی انجام شد.

استاندار تهران در سومین برنامه حضور در شهر قدس در آئین افتتاح شرکت تولیدی گاز حضور یافت.

لازم به ذکر است که افتتاح بخش «آی. سی. یو»، افتتاح یک زمین ورزشی تنیس و یک زمین چمن مصنوعی و یک سالن ورزشی از دیگر برنامه‌های حضور استاندار تهران در شهر قدس خواهد بود.