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۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

با حضور استاندار تهران؛

پروژه های عمرانی و خدماتی شهرقدس به مناسبت دهه فجر افتتاح شد

پروژه های عمرانی و خدماتی شهرقدس به مناسبت دهه فجر افتتاح شد

قدس- همزمان با ایام الله دهه فجر و با حضور استاندار تهران، پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهرقدس افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح شنبه و همزمان با ایام الله دهه فجر به منظور افتتاح و بهره برداری از پروژه‌های این ایام به شهر قدس سفر کرد.

بر اساس این گزارش استاندار تهران در بدو ورود با استقبال گلی کانی، فرماندار شهر قدس و سایر مسؤولان وارد شهرستان شد و در اولین برنامه سفر با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان والا مقام این منطقه ادای احترام کرد.

پروژه های عمرانی و خدماتی شهرقدس به مناسبت دهه فجر افتتاح شد

برنامه دوم سفر فخاری، استاندار تهران، افتتاح ایستگاه اقلیم‌شناسی خودکار شهرستان قدس بود که با همراهی معاونین استاندار، وحید گلی‌کانی فرماندار قدس و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی انجام شد.

پروژه های عمرانی و خدماتی شهرقدس به مناسبت دهه فجر افتتاح شد

استاندار تهران در سومین برنامه حضور در شهر قدس در آئین افتتاح شرکت تولیدی گاز حضور یافت.

پروژه های عمرانی و خدماتی شهرقدس به مناسبت دهه فجر افتتاح شد

لازم به ذکر است که افتتاح بخش «آی. سی. یو»، افتتاح یک زمین ورزشی تنیس و یک زمین چمن مصنوعی و یک سالن ورزشی از دیگر برنامه‌های حضور استاندار تهران در شهر قدس خواهد بود.

کد مطلب 6019610

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